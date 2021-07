Z povinnej jazdy dráma až do konca: Vladimír Weiss st. kritizuje výkon svojich zverencov

Futbalisti Slovana Bratislava sa na postup do 2. predkola Ligy majstrov 2021/2022 poriadne nadreli.

Dvojzápas v nasledujúcej fáze so švajčiarskym majstrom Young Boys Bern im zabezpečil gól Vladimíra Weissa ml. v utorkovej odvete do siete írskeho Shamrocku Rovers. Slovenský šampión síce prehral v Dubline 1:2, ale po víťazstve 2:0 v prvom súboji prekĺzol s odretými ušami do 2. predkola.



Trénera "belasých" Vladimíra Weissa st. postup potešil, skritizoval však výkon svojich zverencov. "Teším sa, že sme postúpili cez súpera, ktorý bojoval ako o život. Shamrock hral dnes výborne, na emócii. Najmä v prvom polčase sme s nimi nedržali krok, prehrávali sme veľa súbojov, menej sme behali. Z takých šancí, aké sme mali v prvom polčase, musíme dať gól, potom by bol zápas úplne iný. Niektorých hráčov, vrátane tých najskúsenejších, som nespoznával, boli veľmi nervózni. Psychika a zodpovednosť zohrali veľkú úlohu, no za to máme výplaty a dobré kontrakty, aby sme to ukázali na ihrisku. Toto je o niečom inom ako slovenská liga, ktorá vás nepreverí tak ako títo súperi. Ľudia si možno myslia, že je to len írska liga, no dnes sme videli, kde je moderný futbal, ktorý je o sile, behaní, vášni," zhodnotil po zápase kouč Slovana a dodal. "Druhý polčas bol lepší, aj keď sme inkasovali, ale už sme s príchodom Ibrahima Rabia viac podržali loptu a Vlado dal pekný gól, čo nás zachránilo. Ideme ďalej, to je podstatné. Po prehre nebudem s výkonom nikdy spokojný, kritika bude vždy oprávnená, keď podáme takýto ustráchaný výkon. Dnes sa však hralo na postup, čo sme splnili. Hráči chceli, nemôžem o nikom povedať, že by nechcel, no musíme ukázať viac kvality a hrať sebavedomejšie. Young Boys Bern bude v druhom kole favoritom, nie my. Musíme sa na nich dobre pripraviť a zanalyzovať, uvidíme, čo sa ešte podarí možno nejaký dobrý transfer, ktorým by sme zvýšili kvalitu a šancu na postup. Prišiel som, aby sme zažili niečo dobré, a urobím pre to všetko."



Shamrock v druhom polčase zvýšil na 2:0 a vyrovnal účet, Slovan však gólovo zareagoval v 73. minúte. Rafael Ratao posunul loptu Weissovi ml., ktorý perfektnou individuálnou akciou odstavil viacerých obrancov a skóroval strelou k ľavej žrdi. V novom systéme stačilo domácim streliť jeden gól na predĺženie, v závere však hostia ustáli írsky tlak a udržali postupový výsledok. "Vedeli sme, že zápas nebude jednoduchý, očakávali sme, že Íri budú od začiatku tlačiť a hrať svoj typický futbal. Koncentrovali sme sa, aby sme na začiatku nedostali gól, žiaľ, inkasovali sme. Začali sme nervózne, vysoké napádanie súpera nám neumožňovalo hrať kombinačne. Sami sme si sťažili situáciu. Avšak ako mužstvo sme ukázali, že máme srdce a vieme bojovať. V Európe nie je nič jednoduché, takže som rád, že sme to nakoniec zvládli a ako tím sme vybojovali postup,“ povedal Vladimír Weiss ml. pre klubový web a opísal aj gólový moment: "Najprv som si všimol, že obranca zahral loptu rukou, hlavou mi preblesklo, že budeme kopať penaltu. Pokračoval som však v akcii, lopta sa mi dobre odrazila, a vyšiel mi prvý i druhý dotyk. Celý týždeň mi to na tréningu z takýchto situácií padalo a som rád, že aj v zápase to skončilo v sieti. Celkovo som sa od začiatku cítil komfortne na lopte, bol som fyzicky aj psychicky dobre nastavený na zápas. Myslím si, že za doterajší čas v Slovane je to môj zrejme najdôležitejší gól. Vedeli sme, že prvý krok bude veľmi ťažký, teším sa, že som svojím gólom pomohol mužstvu k postupu."



Weiss ml. v prvom zápase v závere nepremenil penaltu, teraz jeho zásah znamenal postup: "Po prvom zápase som sa o tom rozprával s kamarátmi a bol som veľmi smutný z nepremenenej penalty. Dlho sa mi nestalo, že by som zahodil penaltu. Nebolo to pre mňa ľahké. O to krajšie to bolo v odvete, keď mi to tam padlo v tej rozhodujúcej chvíli. Máme za sebou prvý krok, ktorý býva v tomto prípade najťažší. Young Boys majú určite väčšiu kvalitu, budú to veľmi ťažké zápasy po fyzickej stránke. Očakávam, že budú silnejší na lopte, ale možno tam bude viac priestoru pre nás a budeme môcť ukázať futbal, ktorý vieme hrať. Pevne verím, že sa s nimi budeme snažiť odohrať vyrovnanú partiu a zabojujeme o postup."



Hostí dôležitými zákrokmi podržal aj brankár Adrián Chovan, zarezonoval najmä ten v závere duelu. "V prvom momente som si myslel že už som prepásol šancu dostať sa do nejakého súboja ešte pred našou prehratou hlavičkou. Nakoniec som to, myslím si, dobre vyhodnotil, že som nešiel do prvého súboja a počkal som si na ďalšiu loptu. Podarilo sa nám to ukopať, sme radi a tešíme sa na ďalší zápas," uviedol po zápase, ktorý zhodnotil nasledovne: "Niekedy môžete mať akúkoľvek kvalitu v tíme, ale keď jednoducho možno nie je váš deň, a súper bojuje ako o život, tak to môže vyzerať aj takto. Samozrejme, predstavovali sme si to inak, nikto nechcel takýto priebeh zápasu. Takisto sa ukázalo, že akokoľvek pozitívne rozmýšľate po prvom zápase, keď nedáte nejaké šance, tak v druhom zápase to môže byť ťažké. Najdôležitejšie bolo, že Vlado dal gól. Ja som aj cez polčas hovoril, že treba dať gól, a verím tomu že postúpime ďalej, čo sa aj nakoniec stalo. Určite to môže aj psychicky pomôcť, že sme to dnes zvládli. Treba si to rozobrať úplne do detailov, čo bolo zlé, a čo možno aj niečo dobré, treba si z toho spraviť nejaký záver a myslieť už na ďalšie kolo, ďalší náročný zápas."