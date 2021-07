Slovan aj napriek prehre postupuje cez Shamrock s odretými ušami: V druhom predkole narazí na Young Boys Bern

Futbalisti Slovana Bratislava sa prebojovali do 2. predkola Ligy majstrov.

V utorkovej odvete 1. predkola síce podľahli na ihrisku Shamrocku Rovers 1:2, no pred týždňom zdolali írskeho súpera doma 2:0. V Dubline prehrával slovenský šampión o dva góly, predĺženie "odmietol" v 73. minúte Vladimír Weiss mladší.



Slovan si v 2. predkole zmeria sily s Young Boys Bern. Prvý duel je na programe 20./21. júla na Tehelnom poli, odveta vo Švajčiarsku sa uskutoční o týždeň neskôr.



Prvú príležitosť mal v 5. minúte Slovan, Henty po sólovom úniku krížnou strelou z hranice šestnástky minul ľavú žrď bránky Shamrocku. Domáci otvorili skóre po štvrťhodine. Božikov vo vlastnom pokutovom území nedovolene zastavil prenikajúceho Burkea a sám faulovaný nariadenú jedenástku s prehľadom premenil - 1:0. Hostia mohli vyrovnať po ďalekonosnej strele De Kampsa, ktorú Mannus s námahou vyrazil pred seba a hneď nato nedovolil skórovať Hrnčárovi z dorážky. Slovan mal v prvom polčase viac z hry, no domáci húževnato bránili a nepustili ho do väčšieho tlaku. V 42. minúte sa po nevydarenom odkope Mannusa dostal k lopte Henty, ale po jeho tečovanom pokuse zahrávali "belasí" iba dva rohy za sebou.



Slovan po zmene strán prenechal Írom iniciatívu a po hodine hry prišiel o náskok, ktorý si doma krvopotne utvoril. Nikým nekrytý Towell trafil ideálne spoza šestnástky do vinkla, Chovan bol bez šance - 2:0. Slovan mohol o chvíľu postaviť na nohy De Marco. Kankava mu v šestnástke prenechal loptu, no ľavý bek hostí v dobrej pozícii pravačkou netrafil bránu. V 73. minúte už to hosťom vyšlo. Po prihrávke od Rataa si Weiss v šestnástke pripravil palebnú pozíciu a strelou k žrdi prekonal Mannusa - 2:1. Domáci vrhli všetky sily do útoku. Hlavičku Gaffneyho v 81. minúte s námahou zlikvidoval Chovan, ktorý so spoluhráčmi ustáli aj záverečný nápor súpera.