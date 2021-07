Prezident MOV Thomas Bach sa na prvej tlačovke v Tokiu poriadne strápnil: Japoncov si poplietol s Číňanmi!

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach sa v utorok premiérovo od svojho príletu do japonského Tokiu dostal z izolácie v hotelovej izbe a zamieril do centrály organizačného výboru olympijský a paralympijských hier.

Nemec síce absolvoval povinnú izoláciu, no počas najbližších bude jeho pohyb na verejnosti výrazne limitovaný. OH v Tokiu sa začnú už o desať dní v piatok 23. júla a potrvajú do nedele 8. augusta.

Hneď v prvý deň po opustení hotela sa Bach dopustil poriadneho omylu, keď v príhovore pred šéfkou organizačného výboru Seiko Hašimotovou a generálnym riaditeľom organizačného výboru Toširom Mutom označil Japoncov ako Číňanov. "Náš základný cieľ je pripraviť bezpečné hry pre všetkých - športovcov, všetky delegácie a prioritne pre všetkých Číňanov - Japoncov," povedal Bach, ktorý si takmer okamžite uvedomil svoju chybu a opravil sa.

OH v Tokiu sa budú konať bez divákov v hľadiskách, keďže v Tokiu stále trvá výnimočný stav v súvislosti s neutíchajúcou pandémiou koronavírusu. "Z Tokia ste spravili najlepšie pripravené dejisko olympijských hier. Vašu prácu ešte umocňuje fakt, že ste to dosiahli pod tlakom náročných okolností, ktorým všetci čelíme," poznamenal Bach.

Bach v utorok tiež absolvoval oficiálne otvorenie olympijskej dediny. V piatok sa chystá navštíviť Hirošimu, čo sa však stretlo s vlnou odporu, keď mnoho ľudí si myslí, že že mesto zničené atómovou bombou v poslednom roku druhej svetovej vojny sa takto nemá zneužívať na politické účely.