Obrancovia Tampy Bay Černák a Rutta po zisku Stanley Cupu: Oslavovali aj s Gáboríkom!

Pekné gesto! Hokejisti Tampy Bay si v týchto dňoch s fanúšikmi naplno užívajú oslavu druhého Stanleyho pohára za sebou. Slovenský obranca Erik Černák (24) a český zadák Jan Rutta (30) nezabudli ani na Mariána Gáboríka.

Ten je síce od januára ich spoluhráčom, ale iba na papieri, keďže pre zdravotné problémy tri roky v NHL nehrá a do súťažného kolotoča sa už ani nevráti. Napriek tomu si obliekli tričko s jeho menom a na diaľku mu dali do Trenčína najavo, akoby oslavoval trofej s nimi.



„Musím povedať, že ma to veľmi potešilo. S Erikom Černákom som aj komunikoval. Som za neho veľmi rád, že obhájil Stanleyho pohár, a teším sa s ním,“ povedal pre Nový Čas Gáborík, ktorého meno tentoraz nebude figurovať na pohári, keďže nezasiahol v sezóne do hry. Nemusí však smútiť, pretože v roku 2014 slávny pohár získal v drese Los Angeles