Ohlasy na neúčasť Petra Sagana na olympiáde: V tomto sa cyklistické osobnosti jednohlasne zhodli!

Slovenskí fanúšikovia musia prehltnúť poriadne horkú pilulku. Cyklista Peter Sagan (31) sa totiž zo zdravotných dôvodov nezúčastní na olympijských hrách v Tokiu.

Trojnásobný majster sveta po odstúpení z Tour de France absolvoval v Monaku úspešnú operáciu., napokon však operácia a zdravotné problémy znemožnili Saganovi štartovať pod piatimi kruhmi. O zmenu nominácie už prostredníctvom listu Slovenskému olympijskému a športovému výboru (SOŠV)

Slovensko budú teda 24. júla v pretekoch s hromadným štartom reprezentovať Juraj Sagan a Lukáš Kubiš. Nominácia prekvapila hlavne Kubiša, ktorý sľúbil, že bude hrdo reprezentovať.

„Aj keď tie okolnosti boli, aké boli, som rád, že sa mi podarilo nominovať na OH dokonca hneď pri mojej prvej šanci. Som veľmi šťastný a hrdo budem reprezentovať Slovensko na takomto vrcholnom fóre. S aktuálnou formou sme spokojní, aj keď to ešte, samozrejme, musíme ďalej ladiť. Ďakujem všetkým za podporu. Petrovi prajeme skoré zotavenie a návrat do sedla i na pódiá. Držte nám palce,“ priniesol SZC vyjadrenie Kubiša.

Osobnosti sa zhodli: Je to trpká realita!

Peter Privara (60), prezident SZC

„Je to smutná správa pre všetkých fanúšikov cyklistiky a slovenského športu. Na druhej strane je to realita. Vždy musí byť aj variant B. Ako zväz sa s tým musíme zmieriť. Peter nie je z tých, ktorí by sa len tak ľahko rozhodli neštartovať na vrcholnom podujatí. Muselo to byť preňho ťažké rozhodnutie. Pevne verím, že zvládne doliečenie. Na druhej strane je tu príležitosť pre mladého 21-ročného Kubiša, momentálne nášho najlepšieho nádejného jazdca, aby sa dostal do sveta veľkej cyklistiky. Verím, že sa chopí šance.“



Kamil Haťapka (89), bývalý tréner čs. reprezentácie

„Keď som pred vyše týždňom práve v Novom Čase uviedol svoj názor, aby Peter z Tour odstúpil a liečil si zranené koleno, mnohí ma kritizovali. Pravda je však tá, že to nie je bolenie hlavy alebo brucha, ale ide o koleno, ktoré je jednou z najdôležitejších súčastí tela cyklistu. Tým, že nepôjde na OH, bude mať možnosť lepšie sa vyliečiť. Veľmi by som mu želal účasť na OH, medailu, dokončiť Tour a získať zelený dres, ale situácia sa tak vyvinula. Treba mu popriať čo najskôr uzdravenie a dobre sa pripraviť na MS. Vidím v ňom, že môže vybojovať aj štvrtý titul majstra sveta.“



Ján Svorada (52), bývalý čs. reprezentant

„Už pred zranením nebol v optimálnej forme a po zranení sa nedokáže rýchlo dostať do top formy, musí sa liečiť. Plne jeho rozhodnutie schvaľujem. Na druhej strane, sezóna sa ešte neskončila. Ak vypustí olympiádu a dolieči sa, je tu dostatok priestoru, aby sa pripravil na ďalší vrchol sezóny - majstrovstvá sveta. V kalendári je ešte veľa jednorazových pretekov, aj niektoré odložené z jari, zaujímavá bude októbrová klasika Paríž – Roubaix, veľa ďalších pekných pretekov, krajších ako olympiáda.“