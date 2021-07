V Tokiu otvorili olympijskú dedinu: Podľa Bacha ide o najlepšie pripravené mesto na OH v histórii!

Olympijská dedina v Tokiu privítala v utorok prvých športovcov.

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach pri tejto príležitosti označil japonskú metropolu za najlepšie pripravené mesto na OH v histórii. Na rozdiel od Hier v Riu nie sú v komplexe žiadne nedorobky!



Bach pricestoval do Japonska už minulý týždeň a strávil tri dni v karanténe. „Dokázali ste spraviť z Tokia najlepšie pripravené mesto na olympiádu vôbec. Vzhľadom na zložité okolnosti, ktorým musíme všetci čeliť, je to obzvlášť pozoruhodné,“ povedal Bach. V dedine bude bývať na ploche približne 44 hektárov 18 000 športovcov a funkcionárov v 21 budovách.



Panujú v nej prísne opatrenia z dôvodu pandémie koronavírusu. Musia sa dodržiavať rozostupy, platí zákaz podávania rúk a všetci musia nosiť masky mimo svojich izieb. Pri vstupe sa meria teplota, účastníci denne zadávajú svoj zdravotný stav do mobilnej aplikácie a odovzdávajú vzorky slín. Inak olympijská dedina vyzerá ako obvykle. Zaujímavosťou sú autonómne elektrické vozidlá, ktorými sa športovci môžu odviezť. Olympijské hry v Tokiu sa budú konať od 23. júla do 8. augusta za núdzového stavu a bez prítomnosti divákov.