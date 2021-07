Futbalový obranca Denis Vavro o Laziu Rím i koronavíruse na EURO: Za starého kouča by som sa nevrátil!

Už zarezáva na nový ročník. Futbalový obranca Denis Vavro (25) je po polročnom hosťovaní v španielskej Huesce späť v kádri Lazia Rím.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Denníku Nový Čas prezradil, že ak by neprišiel nový kouč Maurizio Sarri, tak by sa do klubu nechcel vrátiť. Vyjadril sa aj k futbalovému EURO, kde, žiaľ, nenastúpil za slovenský tím, pretože dostal koronavírus a išiel do karantény!



Obrovské sklamanie na nedávno skončenom futbalovom EURO zažil obranca Denis Vavro. V úvodnom víťaznom zápase slovenského tímu proti Poľsku (2:1) sedel iba na lavičke náhradníkov a následne mal pozitívny test na COVID-19

"Prišiel nový tréner Sarri, čo ma potešilo, pretože keby zotrval Simone Inzaghi, tak sa do Lazia nechcem vrátiť. Nemal som s ním dobrý vzťah. Marek Hamšík mi povedal, že Sarri je tréner, ktorý začína vždy od nuly, že dá šancu každému, takže sa teším na novú spoluprácu a urobím maximum, aby som ho presvedčil a dostal šancu pod ním hrať,“ pokračoval Vavro, ktorý má kontrakt v Ríme do leta 2024. Na otázku, ako vyzerá momentálne život v Taliansku po zisku titulu majstra Európy, dodal: „Taliani futbal milujú, je to tu riadne divoké a oslavy stále pokračujú. Celý národ je doslova hore nohami.“