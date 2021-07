Brankárka Korenčiová o slávnom kolegovi Donnarummovi z AC Miláno: Na rande by soms ním nešla!

O jeho kvalitách nepochybuje, ale jej sa páči iný štýl.

Slovenská futbalová reprezentantka a brankárka AC MilánoBa čo viac, s takmer dvojmetrovým brankárskym obrom by nešla ani na rande, pretože ani v tomto smere to nie je jej typ!Hoci obaja donedávna hrávali spolu v jednom klube, pričoma Donnarumma bol oporou mužského AC Miláno, osobne sa nestretli, aj keď mali k tomu niekoľkokrát blízko.

„Bolo to pri predsezónnom fotografovaní oboch tímov. Ale napokon to nevyšlo,“ povedala na úvod Mária Korenčiová. A už k tomu asi ani nedôjde, lebo talentovaný mladík prestupuje po šampionáte do francúzskeho Paríža St. Germain. Naopak, Slovenka, ktorá prišla do AC v roku 2018, po niekoľkoročnom pôsobení vo švajčiarskych a najmä nemeckých tímoch už začala v Miláne s letnou prípravou. „O tom, že je Gianluigi skvelým brankárom, niet pochýb. Veď za AC chytával už ako šestnásťročný a má na konte vyše dvesto zápasov. Aj od neho som niečo odkukala, ale nie je to ten pravý štýl. Mne viac imponuje nemecká brankárska škola,“ pokračovala opora ženského prvoligového tímu. Takmer dvojmetrový obor, ktorý sa vďaka dvom chyteným penaltám vo finálovom zápase s Anglickom stal národným hrdinom, by u nej nemal prekvapujúco šancu ani ako muž. „Jednoducho to nie je môj typ,“ dodala s úsmevom Korenčiová.

Kto je Korenčiová

Slovenská brankárka, ktorá v súčasnosti hrá za AC Miláno v Serii A. Do najvyššej talianskej súťaže sa dostala postupne po pôsobení v Slovane Bratislava, Slavii Praha, SC Sand, FC Neunkirch a SC Freiburg. V drese slovenskej reprezentácie odohrala od roku 2006 doteraz 97 zápasov a roku 2020 bola vyhlásená za najlepšiu futbalistku Slovenska.