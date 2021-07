Anglický reprezentant to po prehre už nevydržal: Drsné obvinenia voči ministerke!

Britská ministerka vnútra Priti Patelová sa ocitla pod paľbou kritiky anglického futbalového reprezentanta Tyrona Mingsa.

Účastník nedávnych majstrovstiev Európy označil jej znechutenie nad rasistickými príspevkami na sociálnych sieťach voči trojici Marcus Rashford, Bukayo Saka a Jadon Sancho iba za predstierané. Spomenuté trio nezvládlo tlak, ktorý vyplýval z finále ME, a nepremenilo svoje pokusy v záverečnom penaltovom rozstrele. Vinou toho sa Angličania nestali prvýkrát v histórii majstrami Európy, kým Taliani získali druhý titul.

Obranca Mings zaútočil na twitteri na ministerku Patelovú aj za jej odmietavý postoj v súvislosti s pokľaknutím anglického tímu pred zápasmi počas ME na znak podpory boja proti rasizmu. Ministerka v rozhovore pre GB News uviedla, že nebude podporovať ľudí, ktorí sa zúčastňujú na tomto type verejných politických gestikulácií. "Na začiatku turnaja ste rozdúchali oheň tým, že naše protirasistické konanie ste označili za politiku gest. Po finále ste zasa predstierali znechutenie, keď sa to, proti čomu sme zaujali jednoznačný postoj, skutočne stalo," napísal Mings na adresu Patelovej na webe BBC.com.

Na otázku, či sa jeho kolegyňa mýlila, keď označila vyjadrenie protirasistického postoja futbalistov Anglicka pokľaknutím za politické gesto, minister financií Stephen Barclay pre BBC Breakfast diplomaticky odpovedal: "Musíme rešpektovať ľudí, ktorí vyjadrujú svoje názory rôznymi spôsobmi. Som si však istý, že pani ministerka vnútra vo svojej práci podniká kroky proti rôznym prejavom neznášanlivosti. Snaží sa obmedziť fungovanie krajnej pravice, ktorá v spoločnosti podnecuje aj rasistické nálady."

Predseda vlády Boris Johnson už v pondelok prisľúbil, že sa stretne so spoločnosťami, ktoré prevádzkujú sociálne siete. Do britskej legislatívy by chceli zakomponovať tvorbu nového zákona proti zneužívaniu sociálnych sietí na propagáciu rasizmu.