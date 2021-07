Taliansko si podmanilo futbalovú Európu: Rozhodnúť museli až finálové penalty

Talianski futbalisti sa druhýkrát v histórii stali majstrami Európy. V nedeľňajšom finále EURO 2020 triumfovali v londýnskom Wembley nad Angličanmi 3:2 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa duel v riadnom hracom čase i predĺžení skončil nerozhodne 1:1.

Skóre otvoril Luke Shaw, ktorý už v 2. minúte strelil najrýchlejší gól finálových zápasov ME. Po vyše hodine hry vyrovnal Leonardo Bonucci., ktorý chytil anglické penalty vo štvrtej i piatej sérii. Taliani natiahli sériu bez prehry už na 34 duelov.V súboji o európsky titul neuspelo v rokoch 2000 a 2012. Anglicko si zahralo svoje premiérové finále na európskych šampionátoch, neukončilo však čakanie na druhú veľkú trofej po triumfe na majstrovstvách sveta v roku 1966.Duel odštartoval nepresnou rozohrávkou Maguirea. Ten istý hráč odvrátil následný rohový kop a Angličania z protiútoku bleskovo otvorili skóre. Z hĺbky poľa ho rozbehol hrotový útočník Kane, ktorý prihral na pravú stranu Trippierovi a po jeho centri sa náročným halfvolejom s prispením žrde presadil Shaw a strelil najrýchlejší gól histórie finálových zápasov ME. Taliansko prvýkrát na turnaji prehrávalo a stále mu hrozilo nebezpečenstvo od kompaktných Angličanov. Ich trénerovi Southgateovi sa v úvode vyplatil ťah so zaradením Trippiera, ktorý dobre spolupracoval so stopérom Walkerom a z postu pravého krídelného obrancu bombardoval taliansku šestnástku centrami.V 35. minúte sa o moment prekvapenia pokúsil individuálnou akciou Chiesa, ktorý sa šikovnou kľučkou zbavil Ricea a spoza šestnástky ľavačkou iba tesne minul priestor troch žrdí. Taliani síce loptu protihráčom príliš nepožičiavali, ale napriek optickej prevahe nedokázali rozhodiť zahustenú anglickú defenzívu, ich ojedinelé strelecké pokusy boli len z núdze cnosťou a Pickforda v prvom polčase neohrozili.Po zmene strán ukázal rýchle nohy Sterling, v šestnástke si pri obrannom zákroku pomohol rukou Bonucci, anglický útočník sa na zem porúčal až príliš ochotne a hlavný rozhodca Kuipers mu nedaroval jedenástku. Na opačnom konci si Taliani vybojovali priamy kop kúsok za pokutovým územím, Insigne s ním však nenaložil dobre a netrafil bránku. Prehrávajúci tím zareagoval krátko po zmene strán dvoma striedaniami, na trávnik vybehli Cristante aj Berardi namiesto Barellu s Immobilem. V 62. minúte boli Taliani blízko k vyrovnaniu, Chiesa podržal loptu, naviedol si ju na os ihriska a jeho prízemnú strelu k žrdi s námahou vyrazil Pickford.Druhopolčasová dominancia modrých dresov pokračovala a bezradné Anglicko pôsobilo, že bude rado, keď dovedie stretnutie do predĺženia. V 73. minúte si Berardi nabehol na dlhú loptu za obranu, proti nemu vybehol Pickford a taliansky útočník zakončil nad bránku. V závere riadneho hracieho času sa Anglicko stiahlo do hlbokého bloku a prečkalo taliansky nápor.Na začiatku predĺženia sa ani jedno mužstvo nesnažilo za každú cenu rozhodnúť. Po chybe Talianov v strede poľa sa príležitosť naskytla Angličanom, Sterling vbehol do šestnástky, jeho prihrávku v sklze zblokoval Chiellini. Rezultoval z toho rohový kop, po ktorom z druhej vlny tesne vedľa vypálil Phillips. V 103. minúte odcentroval pred bránku Emerson, Pickford zasiahol loptu pred Bernardeschim a ďalší striedajúci hráč Belotti neskrotil loptu na dorážku.V 108. minúte si po centri Kanea neporadil Donnarumma v súboji so Stonesom a vo výskoku minul loptu, Angličania to nepotrestali. Víťaza musel určiť až jedenástkový rozstrel, v ňom v druhej sérii nedal Belotti, v tretej trafil Rashford žrď. Vo štvrtej Donnarumma vychytal Sancha, anglické šance udržal nažive Pickford proti Jorginhovi, no v piatej sérii zlikvidoval taliansky brankár aj strelu Saku.po 90 min - hralo sa predĺženie: 67. Bonucci - 2. Shaw. Rozhodovali: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra (všetci Hol.), ŽK: Barella, Bonucci, Insigne, Chiellini (všetci Taliansko)Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella (54. Cristante), Jorginho, Verratti - Chiesa (86. Bernardeschi), Immobile (55. Berardi), InsignePickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier (70. Saka), Phillips, Rice (74. Henderson), Shaw - Mount, Kane, Sterlingsprávu aktualizujeme.