Pätnástu etapu na Tour de France zvládol najlepšie Sepp Kuss: Americký cyklista slávi životný úspech!

Na jednej z najnáročnejších tratí tohtoročného itinerára na 191 km z Céret do strediska Andorra la Vella sa jazdec tímu Jumbo–Visma presadil z celodenného úniku a do cieľa prišiel s náskokom 23 sekúnd pred Španielom Alejandrom Valverdem (Movistar).Žltý dres pre lídra celkovej klasifikácie si udržal Slovinec Tadej Pogačar zo stajne UAE-Team Emirates.Pelotón v nedeľu na záver druhého týždňa Tour zavítal do Andorry a na jazdcov čakali štyri náročné pyrenejské stúpania - tri prvej a jedno druhej kategórie. Na trase nechýbal ani najvyšší bod prebiehajúceho ročníka, Port d´Envalira vo výške 2408 metrov nad morom.Zakrátko sa k nemu pridala ďalšia sedmička jazdcov, medzi nimi i Steven Kruijswijk, či Dan Martin. Stíhať sa ich potom rozhodla ďalšia početná i kvalitatívne silná skupina prenasledovateľov a obe zoskupenia sa napokon spojili.V úniku nebol žiadny adept na ohrozenie žltého Pogačara a tak "balík" pracoval pokojne a nepotreboval odídencov stíhať. Vpredu však boli všetci štyria lídri vrchárskej súťaže - Kanaďan Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Kolumbijčan Nairo Quintana (Arkea-Samsic), Holanďan Poels (Bahrain Victorious) i Belgičan Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a tí tak mohli medzi sebou bojovať o body do hodnotenia o bodkovaný dres. Ešte pred vrchárskymi prémiami však bola na programe jedna šprintérska, z úniku ju vyhral Austrálčan Michael Matthews a po zisku 20 bodov stiahol náskok lídra súťaže o zelený dres Brita Marka Cavendisha na 72 bodov. To už príliš náročný profil trate nezvládol dovtedy šiesty muž bodovačky Tour domáci Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) a z pretekov odstúpil. Cavendish v tých chvíľach už nedokázal držať krok s pelotónom a vystúpil si z neho.Na prvom stúpaní prvej kategórie na Montée de Mont-Louis (8,4 km, sklon 5,7%) si desať bodov do vrchárskej klasifikácie zobral Poels pred Van Aertom a Woodsom. Pri druhom na vrchol Col de Puymorens (druhá kategória - 5,8 km, sklon 4,7%) narástol približne 70 km pred cieľom náskok početnej vedúcej skupiny na pelotón už na viac ako 10 minút.ele boja o bodkovaný dres zhodne Woods s Poelsom so ziskom 62 bodov. Pelotón ešte pred prechodom hranice s Andorrou najmä vďaka práci Ineosu zrýchlil a pred tretím stúpaním v etape stiahol náskok utečencov pod sedem minút. To si už z úniku vystúpili viacerí jazdci, medzi nimi napríklad De Gendt či Matthews.O body na prvých dvoch horských prémiách nečakane vôbec nebojoval Quintana, svoje chvíle si však nechal na tretiu. Pri výstupe prvej kategórie na najvyšší bod Tour Port d'Envalira (10,7 km, sklon 5,9%) zaútočil, v silnom protivetre sa odpútal od zvyšku v úniku a suverénne si prišiel pre 10 bodov. Na konkurentov získal mierny náskok, o ten však v nasledujúcom klesaní prišiel.Poels skončil na prémii tretí za Quintanom a Van Aertom a pred Woodsom, takže sa obliekol do líderského dresu vrchárov. Veľa v tej chvíli už strácal pred etapou druhý muž klasifikácie Guillaume Martin, gruppetto s Cavendishom zasa zaostávalo o takmer 14 minút.Pri poslednom stúpaní prvej kategórie na Col de Beixalis (6,4 km, sklon 8,5%) operovala na čele už iba 10-členná skupina, z nej zaútočil Američan Kuss. Na najprudšej pasáži kopca sa osamostatnil na čele a vytvoril si až polminútový náskok pred prenasledovateľom Valverdem.Poslednú desaťbodovú prémiu vyhral Kuss s náskokom 20 sekúnd pred Valverdem. Do cieľa zostávalo 14 km v zjazde, Kuss v ňom udržal svoj náskok a prišiel si sólovo pre etapový vavrín. Valverde si s prehľadom kontroloval druhú priečku, tretí skončil vo finiši päťčlennej skupiny Poels. Pogačar prišiel do cieľa po boku svojich rivalov a keďže Martin v etape stratil a klesol celkovo z druhej na deviatu priečku, Slovinec má na čele k dobru opäť viac ako päť minút pred druhým Rigobertoom Uranom.z Pas de la Case do St. Gaudens. Trať dlhá 169 km ponúkne tri dlhé stúpania, jedno najvyššej kategórie na Col de la Core.