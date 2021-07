Emma Zapletalová o recepte na zlato: Odstavila hlavu, nechala pracovať nohy!

Potvrdila rolu favoritky. A ešte ako! Emma Zapletalová sa v sobotu v Talline stala európskou šampiónkou do 23 rokov v behu na 400 m prekážok v čase, ktorý atletický manažér Alfonz Juck (59) označil ako absolútnu svetovú špičku.

Čas 54,28 sekundy je desiatym na svete a štvrtým v Európe! V prvom rozhovore po triumfe priznala, že vo finálovom behu odstavila hlavu a nechala ísť nohy. „Znemožnila som hlave, aby ich brzdila,“ prezradila rodáčka z Nitry.



„Určite to bola moja najlepšia prekážkarská štvorstovka v kariére. Vyšla mi každá z desiatich prekážok, čo sa doposiaľ ani raz nepodarilo. Rytmicky bolo všetko O. K., vôbec som nezazmätkovala. Asi preto, že som sa stopercentne skoncentrovala na svoj beh. Prvý raz som zvládla desať prekážok bez veľkej chyby,“ vyznala sa pre portál atletikasvk.sk. Prezradila, že žiadne veľké oslavy nebudú, že sa drží trénerovej zásady: „Že oslavovať môžem jeden deň – 24 hodín po pretekoch, a potom sa už musím koncentrovať na ďalšie preteky. Áno, zlato na ME do 23 rokov je úspech, ale nemôžem sa odviazať, lebo sezóna pokračuje. A ďalšie preteky sú tie najvýznamnejšie na svete – olympijské hry,“ dodala zverenka Petra Žňavu, ktorého tvrdohlavosť sa postarala o to, že Emma opustila hádzanú a dala sa na atletiku. Presvedčil ju až na tretí pokus!

„Pokojne tomu hovorme svetový výkon! Emme sa ním otvárajú dvere na tie najprestížnejšie mítingy na svete. Tento šampionát mal byť vrcholom jej sezóny, ale splnila limit do Tokia, kde môže prekvapiť. Nerád prognózujem, ale hlavný cieľ: postup do semifinále takýmto výkonom a takýmto prístupom dosiahne,“ povedal A. Juck, ktorý bol rovnako ako tréner Žňava nadšený z jej bezchybného behu od prvej po poslednú prekážku. Rýchly štart mala už predtým viackrát, ale v závere neudržala tempo. Teraz to všetko vyšlo, preto je ten čas taký skvelý.

Emma Zapletalová získala v Talline pre Slovensko v ére samostatnosti štvrté zlato z podujatia tejto vekovej kategórie (pred ňou bol dvakrát zlatý guliar Mikuláš Konopka (1999, 2001) a raz šprintér Ján Volko (2017) a 47. zo všetkých možných šampionátov.