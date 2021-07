Uvidíme Christiana Eriksena opäť na trávnikoch? Nový tréner Interu Miláno má s ním jasné plány

Dánsky futbalový stredopoliar v službách Interu Miláno Christian Eriksen sa na budúci týždeň vráti do Talianska, aby sa tu podrobil lekárskym vyšetreniam.

Dvadsaťdeväťročný Eriksen skolaboval v 43. minúte úvodného zápasu Dánska na ME 2020 s Fínskom (0:1) a priamo na ihrisku ho museli oživovať. Lekári neskôr potvrdili, že mal zástavu srdca. Pri operácii implantovali bývalej hviezde Tottenhamu kardioverter-defibrilátor, čo by mohlo byť prekážkou pre pokračovanie jeho športovej kariéry na Apeninskom polostrove. V Taliansku je totiž zakázané pokračovanie v športovej kariére s týmto zariadením.



"Eriksen by sa tiež mal stretnúť so spoluhráčmi a novým trénerom Simonem Inzaghim," informuje internetový portál football-italia.net. "Pred šampionátom som s ním hovoril, potom už nie. Je to hráč, s ktorého službami by som počítal. Čakáme ho s otvorenou náručou," povedal Inzaghi.