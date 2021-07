Floyd Mayweather sa poriadne nabalil na utrpení bývalého rivala McGregora: Pozrite na ten tiket!

Zavŕšenie trilógie s Dustinom Poirierom malo pre írskeho bojovníka MMA Conora McGregora trpkú príchuť. V prvom kole utrpel zlomeninu nohy a doktor zápas ukončil. Po januárovej porážke tak americkému súperovi podľahol znova.

Zatiaľčo Conor McGregor by na tento zápas najradšej zabudol, jeho bývalý súper v boxerskom ringu Floyd Mayweather zaplesal. Na sociálnej sieti sa pochválil parádnym tiketom. Vsadil 50 tisíc dolárov na prehru McGregora a v čistom tak zarobil 35 tisíc dolárov.

„Dustin Poirier, ďakujem za výplatu," napísal Floyd Mayweather na instagrame a priložil záber víťazného tiketu.

