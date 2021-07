Slovenky vytvorili národný rekord v štafete na ME do 23 rokov : Mužov o rekord pripravila diskvalifikácia

Slovenské atlétky dosiahli na 13. majstrovstvách Európy do 23 rokov v Tallinne národný rekord v štafete na 4x400 metrov.

Kvarteto Viktória Strýčková, Gabriela Gajanová, Lenka Predajnianska a Natália Bučičová ho utvorilo časom 3:45,02 min.



Na postup do finále, kam sa kvalifikovali priamo prvé tri štafety z oboch rozbehov plus ďalšie dve s najlepšími časmi, im to však nestačilo. V druhom rozbehu skončili siedme, celkovo im patrila 14. priečka. Doterajší rekord SR do 23 rokov patril štvorici Pešková, Gajanová, Malatincová, Cidoríková časom 3:46,26 min. "Bola to moja vôbec prvá súťažná štvorstovka v sezóne, preto som nevedela, ako to vlastne rozbehnúť. Pocitovo sa mi bežalo fajn a som rada, že som aj ja dopomohla k slovenskému rekordu," uviedla Gabriela Gajanová pre portál atletika.sk.



Aj Slováci siahali na rekord, no o ten ich nakoniec pripravila diskvalifikácia. V III. rozbehu finišovalo kvarteto Mário Hanic, Lukáš Glodžák, Patrik Dömötör, Oliver Murcko tretie a o 7,20 sekundy zlepšilo časom 3:09,82 min predošlý slovenský rekord. Následne ich za porušenie pravidla TR 17.3.1 diskvalifikovali a prišli nielen o rekord, ale aj o 12. miesto spomedzi 18 štafiet. Ako informuje portál Slovenského atletického zväzu, Hanic na prvom úseku pri vbiehaní do cieľovej rovinky šliapol na čiaru medzi dráhami, čo pravidlá nedovoľujú.



výsledky:

muži:

4x400 m (18 štartujúcich) – III. rozbeh: Slovensko (Mário Hanic, Lukáš Glodžák, Patrik Dömötör, Oliver Murcko) diskvalifikované (pôvodne 3. v III. rozbehu 3:09,82 – rekord SR do 23 rokov, celkovo 12.)



ženy:

4x400 m (15 štartujúcich) – II. rozbeh: 7. Slovensko (Viktória Strýčková, Gabriela Gajanová, Lenka Predajnianska, Natália Bučičová) 3:45,02 – rekord SR do 23 rokov (celkovo 14. miesto)