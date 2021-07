Prichádza o ťažké milióny: Messi stráca 100 tisíc eur každý deň!

Argentínčan Lionel Messi sa aktuálne raduje po triumfe na Copa América. No utekajú mu ťažké milióny pomedzi prsty! Stráca 100 tisíc eur každý deň.

Argentínsky futbalista Lionel Messi sa aktuálne teší zo zisku prvej významnej trofeje v národnom drese - priviedol Albicelestes k triumfu na Copa América.

No už menej sa určite raduje z toho, že mu utekajú ťažké milióny pomedzi prsty.

Messi je od 1. júla voľným hráčom. Vypršala mu zmluva s FC Barcelona a novú stále nepodpísal.

Francúzsky L´Equipé vypočítal na základe Messiho platu zverejneného v El Mundo, že každý deň prichádza o 100 tisíc eur!

Messiho plat na Nou Campe bol podľa uvedeného zdroja 138,9 milióna eur v hrubom za sezónu. Tento plat mu však od 1. júla nebeží. Aj keď Messiho peňaženka to určite výraznejšie nepocíti, asi mu to nie je úplne ľahostajné.

Podľa posledných správ to však vyzerá tak, že Messi na Nou Campe zostane a po Copa América dotiahne novú zmluvu s Kataláncami.

„Rád by som povedal, že všetko je hotové, ale nie je tomu tak. Diskusie prebiehajú dobre, ale ešte neskončili. Ide o to, aby sa to dotiahlo čo najskôr. Veríme si, pretože chce zostať," vyhlásil prezident Barcelony Joan Laporta.