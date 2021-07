Wimbledonská víťazka Bartyová hovorila o malom zázraku: Plíškovú zaliali slzy

Austrálskej tenistke Ashleigh Bartyovej sa splnil sen. Z pozície nasadenej jednotky a líderky svetového rebríčka WTA sa stala premiérovo v kariére šampiónkou dvojhry žien na grandslamovom turnaju v londýnskom Wimledone.

Vo finále na slávnej tráve zdolala Češkua Karolínu Plíškovú po tuhom boji 6:3, 6:7 (4), 6:3. Je to jej druhý grandslamový titul, prvý získala v roku 2019 na parížskej antuke na Roland Garros.

"Asi mi ešte dlho potrvá, kým si naplno uvedomí, že sa tým splnil môj dlhoročný sen vyhrať tento skvelý turnaj. Pred finále som toho veľa nenaspala a rozmýšľala nad tým, ako mám hrať a čo všetko sa môže stať. Keď som však vkročila na kurt, tak som sa cítila dobre," poznamenala 25-ročná Austrálčanka.

Bartyová sa stala prvou austrálskou ženou s titulom na Wimbledone od rovnakého úspechu Evonne Goolagongovej Cawleyovej v roku 1980. Aktuálna šampiónka sa s ňou stretla ešte ako tínedžerka a označila ju za svoju inšpiráciu a brala ju ako mentorkou. "Evonne je výnimočnou osobou v mojom živote. Verím, že je na mňa pyšná," poznamenala Bartyová.

Nová wimledonská šampiónka pritom označila za malý zázrak už len to, že na tohtoročnom Wimledone mohla hrať. Z nedávneho Roland Garros v Paríži sa totiž predčasne porúčala pre zdravotné problémy s ľavým bedrom. Vyzdvihla však prínos celého jej tímu pri liečbe a návrate na súťažné dvorce. "Je až neskutočné, ako ma dokázali pripraviť na Wimbledon a ja som ho mohla absolvovať bez bolesti. To je malý zázrak," cituje Bartyovú web BBC Sport.

Nasadená osmička Karolína Plíšková zostala po neúspešnom finále sklamaná. Po piatich rokoch sa predstavila vo svojom druhom grandslamovom finále a aj teraz, rovnako ako v roku 2016 na US Open s Nemkou Angelique Kerberovou, ťahala za kratší koniec. "Mala som strašný začiatok, no som na seba hrdá, že som sa z toho dostala späť do duelu," komentovala česká tenistka, ktorú na kurte pri odovzdávaní trofejí premohli emócie. "Nezvyknem plakať, ale teraz som dojatá," poznamenala.

Rovnako v sobotu získali wimbledonské deblové tituly Chorváti Nikola Mektič a Mate Pavič medzi mužmi či taiwansko-belgické duo Su-Wei Hsieh, Elise Mertensová medzi ženami. Wimbledon vyvrcholí v nedeľu finálovým duelom v mixe a duelom medzi Srbom Novakom Djokovičom a Talianom Matteo Berrettinim v dvojhre mužov.