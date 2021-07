Messi celý bez seba: Aké nádherné šialenstvo! Boh tento okamih zachránil pre mňa

Lionel Messi mal až do sobotňajšieho večera na konte desať majstrovských titulov v La Lige, štyri triumfy v Lige majstrov a tri prvenstvá na majstrovstvách sveta klubov.

To všetko a ešte mnoho iných víťazstiev v drese FC Barcelona, z čoho pre neho plynulo šesť ocenení pre najlepšieho hráča sveta Zlatá lopta podľa FIFA či šesť Zlatých kopačiek pre najlepšieho strelca súťažného ročníka v elitných futbalových súťažiach Európy. V kolónke reprezentačných triumfov sa však pri mene Lionel Messi v seniorskom futbale vynímala nula, ktorá sčasti degradovala jeho status najlepšieho futbalistu svojej generácie.

Aktuálne to už neplatí. Argentína zdolala vo finále Copa América Brazíli 1:0 a Messi sa na desiaty pokus dočkal vytúženého triumfu v drese "Albicelestes". Zatiaľ čo jeho veľký súper aj kamarát Neymar s plačom opúšťal legendárnu Maracanu, Messi pokľakol a ďakoval Bohu za tento nevšedný okamih v kariére, ktorého sa dočkal ako 34-ročný. Neskôr sa ocitol nad hlavami spoluhráčov a búrlivo oslavovali aj pred tribúnou s argentínskymi fanúšikmi, keďže na finále organizátori povolili účasť niekoľkých tisícok divákov z táborov oboch tímov. Predtým celý turnaj odohrali bez divákov.

"Aké nádherné šialenstvo! Je to neuveriteľné, Argentína je šampión! Ďakujem Bohu," napísal Messi na svojom instagramovom profile. Na tlačovej konferencii k svojim pocitom dodal: "Ani neviem vysvetliť, čo cítim. Bol som predtým mnohokrát smutný, ale stále som veril, že raz sa to musí stať. Cítim to tak, že Boh tento okamih zachránil pre mňa. Navyše, stalo sa to proti Brazílii vo finále na ich trávniku."

Messi prelomil prekliatie: Prvá veľká trofej s Argentínou

Nevysoký rodák z Rosaria si spomenul aj na Copa América 2016, keď sa po finálovej prehre v penaltovom rozstrele proti Čile rozhodol, že už nebude pokračovať v národnom tíme. Neskôr svoje rozhodnutie zmenil. "Vtedy som mal toho dosť. Myslel som si, že to už nie je pre mňa," podotkol.

Messi síce nemal podiel na jedinom finálovom góle finále z kopačky Ángela di Mariu, ale spolu s Kolumbijčanom Luizom Díazom sa so štyrmi gólmi stali najlepšími strelcami turnaja. Keď k tomu prirátame päť asistencií, "Leo" mal podiel na deviatich z dvanástich gólov Argentíny na Copa América 2021. Výsledkom jeho snahy aj celého tímu pod vedením Lionela Scaloniho je prvý triumf na juhoamerickom šampionáte po 28 rokoch a celkovo historicky pätnásty. Argentína sa tým vyrovnala v počte titulov Uruguaju na čele historického rebríčka.

Di María má len o rok menej ako Messi a po finálovom zápase si spomenul aj na výčitky časti fanúšikov k nemu a Leovi, aby sa vo svojom veku už nevracali do národného tímu a prenechali miesto mladším. "Spoločne sme snívali o tomto triumfe, bojovali a aj sa dočkali. Veľa ľudí nás kritizovali a pýtali sa, prečo ešte stále hráme z Argentínu. Teraz sme im odpovedali," uviedol Di María. "Toto je naozaj obrovsky cenný titul. Verím, že celá Argentína sa teraz s nami teší a že fanúšikovia milujú tento tím, ktorý je stále na stráži."

Argentína pod vedením Scaloniho predĺžila sériu bez prehry už na 20 zápasov a Brazílii pripravila prvú prehru od štvrťfinále MS 2018 proti Belgicku.