Halák bude meniť dres: Kam povedú jeho kroky?

Slovenský brankár Jaroslav Halák (36) s najväčšou pravdepodobnosťou v lete zmení dres. Kam povedú jeho ďalšie kroky? V zámorí sa spomínajú tieto dva kluby.

Dni Jaroslava Haláka (36) v Bostone sú zrejme spočítané!

Po tom, ako sa nakazil Covidom a dostal sa mimo hru, šance sa chopil mladík Jeremy Swayman.

Swayman napokon patril k top objavom sezóny. Číslami zatienil aj Raska s Halákom. V 10 zápasoch základnej časti mal priemer 1,50 a vychytal 94,5 % striel.

Veteránom Raskovi s Halákom vypršali kontrakty. Plán manažmentu Bruins je ale ľahko čitateľný. Chcú predĺžiť svoju jednotku Raska a na pozícii dvojky počítajú s mladíkom Swaymanom, ktorý ukázal, že je pripravený chytať na úrovni NHL.

Bude to stáť miesto Haláka v Bostone, v ktorom vytvoril s hviezdnym Fínom Raskom jeden z najlepších brankárskych tandemov v zámorskej profilige.

Aj keď Halák má za sebou štatisticky najhoršiu sezónu z troch v drese Bruins, v zámorí sa predpokladá, že o jeho služby bude ešte záujem.

Podľa portálu nhltraderumors.me by boli pre Haláka vhodnými destináciami San Jose a Carolina.

Sharks hľadajú posilu do bránkoviska a Haláka by mohla lákať šanca dostať výraznejší priestor. Plusom je určite aj atraktívne kalifornské počasie. Mínusom slabšia obrana, než na akú bol zvyknutý v Bostone.

Hurricanes v lete môžu stratiť Mrázeka aj Reimera. Majú Nedeljkovica, no k mladíkovi by mohli chcieť pridať skúseného veterána, ktorý by poslúžil aj ako jeho mentor. Siahnu po Halákovi?