Messi prelomil prekliatie: Prvá veľká trofej s Argentínou

Argentínski futbaloví reprezentanti sa stali pätnástykrát víťazmi Copa America a v historických tabuľkách sa dotiahli na Uruguaj.

Vo finále na Maracane v Riu de Janeiro zdolali Brazíliu 1:0 gólom Angela Di Mariu z 22. minúty. Kapitán Argentíny Lionel Messi prelomil finálové prekliatie z veľkých turnajov a získal s "Albicelestes" prvú veľkú trofej. V predchádzajúcich štyroch dueloch ťahali dvojnásobní majstri sveta pod jeho taktovkou za kratší koniec.



Pre Argentínu je to prvý titul na Cope od roku 1993, Brazília prvýkrát nezískala trofej v pozícii organizátora turnaja. Tohtoročný šampionát Južnej Ameriky sa mal pôvodne konať v Argentíne a Kolumbii Dva týždne pred jeho štartom však Juhoamerická futbalová konfederácia CONMEBOL pristúpila k zmene dejiska. V Argentíne totiž zaznamenali prudký nárast prípadov ochorenia covid-19 a Kolumbia prišla o úlohu spoluorganizátora pre protesty proti prezidentovi Ivanovi Duquemu.



Finále Copa America:

Argentína - Brazília 1:0 (1:0)

Gól: 22. Di Maria, Rozhdoval: Ostojich (Urug.), ŽK: Paredes. Lo Celso, De Paul, Otamendi, Montiel – Fred, Paquetá, Marquinhos



Argentína: E. Martínez – Montiel, Romero (79. Pezzella), Otamendi, Acuňa – De Paul, Paredes (54. G. Rodríguez), Lo Celso. Tagliafico) – Messi, L. Martínez (79. N. González), Di María (79. Palacios)

Brazília: Ederson – Danilo, Marquinhos, Silva, Lodi (76. Emerson) – Casemiro, Fred (46. Firmino) – Richarlison, Paquetá (76. Gabriel), Everton - Vinícius Júnior – Neymar.





V úvode zápasu sa dianie odohrávalo medzi šestnástkami, oba tímy pozorne bránili. V 22. minúte však po dlhej prihrávke za brazílsku obranu Lodi neustrážil Di Mariu, ktorý si výborne spracoval loptu a preloboval Edersona. Argentínčania boli pri chuti a krídelník Paríža St. Germain mohol po prihrávke Messiho zvýšiť na 2:0, jeho strelu však zblokoval Thiago Silva. Brazílčania boli vpredu bezzubí a až v závere polčasu si vytvorili tlak, neohrozili však argentínsku bránku.



Do druhého polčasu poslal brazílsky tréner Tite namiesto Freda na ihrisko Roberta Firmina v snahe oživiť ofenzívu. V 52. minúte Brazílčania rozvlnili sieť, no gól neplatil pre ofsajd. Argentínčania odolávali náporu päťnásobných majstrov sveta, ktorým nepomohli ani striedania. V 87. minúte sa po priamom kope Neymara dostal k lopte striedajúci Gabirel, no argentínsky brankár jeho strelu vyrazil. Záver Argentínčania bez problémov odkontrolovali a na pôde najväčšieho kontinentálneho rivala sa tešili zo zisku cennej trofeje.



hlasy po zápase: /zdroj: AFP/

Lionel Scaloni, tréner Argentíny: "Je to veľký titul, ktorý patrí všetkým Argentínčanom. Fanúšikovia si obľúbili toto mužstvo, ktoré má svoju identitu a nikdy sa nevzdáva."

Angel di Maria, strelec víťazného gólu: "Veľakrát sme boli blízko k zisku cennej trofeje z vrcholných podujatí, no vždy nám to ušlo pomedzi prsty. Dnes sa nám splnil sen. Je to odmena za bojovnosť a tvrdú drinu."