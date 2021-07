Ján Kocian o finále majstrovstiev Európy: Neprekvapilo by ma, keby sa rozhodlo až v záverečnom rozstrele!

Bradatý rekord padne! Útočia naň obaja finalisti európskeho šampionátu.

Talianom sa podarilo vyhrať kontinentálny turnaj doteraz jediný raz – v roku 1968, keď v opakovanom zápase zdolali Juhosláviu. Angličania si na túto trofej zatiaľ ešte nesiahli. Vo vitríne majú dva bronzy, do finále sa prebojovali prvýkrát až teraz. Zisk titulu by tak pre každého z rivalov znamenal po dlhej dobe prepis historických tabuliek.



Súboj rebríčkovo siedmeho tímu sveta proti štvrtému sľubuje napínavú drámu a veľkú bitku dvoch herných štýlov. „Čakám potvrdenie dobrej výkonnosti oboch finalistov. Taliani ťahajú šnúru 33 zápasov bez prehry, čo je obdivuhodné. Angličania zasa nedostávajú góly. Bude to konfrontácia južanského spôsobu s vyspelou taktikou a severského štýlu hry, ktorý charakterizuje skvelý fyzický fond a nasadenie. Neprekvapilo by ma, keby sa rozhodlo až v záverečnom rozstrele,“ uviedol pre Nový Čas bývalý tréner reprezentácie Ján Kocian.

Taliani prechádzali turnajom suverénne. Držaním lopty a vysokým napádaním im spôsobili najväčšie problémy až Španieli v semifinále. Môže to byť recept aj pre Albion. „Konzervatívnejší Angličania sa budú chcieť presadiť vlastnými zbraňami. Ofenzívu opäť potiahnu po stranách, kde je ich najväčšia sila. Taliani majú aktívny pressing vo svojej DNA. Ich prvým obrancom je útočník. Ak im to nepôjde, stiahnu sa do kompaktného bloku, kde vyplnia všetky pavučinky, aby sa súper do nich nedostal.“

Ostrovanom sa rozstrieľal útočný tandem. Raheem Sterling skóroval trikrát, Harry Kane pridal vo vyraďovacej fáze štyri góly. Sila Angličanov, ktorí budú mať výhodu domáceho prostredia a vyše 60 000 fanúšikov na svojej strane, graduje. Ešte nikdy neboli na majstrovstvách Európy tak blízko k zisku trofeje. Tou poslednou, a doteraz jedinou, je svetový primát z domácich MS 1966, ktorý oslávili práve vo Wembley.

Keďže ide o všetko, finále býva väčšinou opatrnejšie. Taktické plány mužstiev môže zmeniť rýchly gól. „V semifinále Anglicko – Dánsko sa hralo hore-dole. Vo finále sa však Taliani nebudú zbytočne púšťať do bláznivej ofenzívy. Skôr sa pokúsia znemožniť súperovi trvalý tlak. Je to dobrý vrchol šampionátu. Obaja finalisti zmenili oproti minulosti myslenie. Predvádzajú moderný futbal a určujú trend na ďalšie obdobie,“ dodal Kocian, ktorého vysnívanou finálovou dvojicou bolo Taliansko – Nemecko. Keďže to nevyšlo, fandiť bude „squadre azzurre“.