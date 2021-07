Olympionička Zapletalová potvrdila formu: Zlato v parádnom osobáku

Olympijský limit nebol dielom náhody! Emma Zapletalová to potvrdila na ME do 23 rokov v Talline, kde rozdielom triedy vyhrala beh na 400 m prekážok v parádnom osobnom rekorde 54,28 s!

Tento čas je súčasne novým slovenským rekordom (doteraz 55,19) a aj rekordom podujatia (doteraz 54,50). „Je to neskutočný pocit, stále tomu nemôžem uveriť. Išla som si za tým, verila som, že mi to vyjde, ale teraz, keď sa to naozaj stalo, neviem, čo k tomu povedať. A navyše ešte k tomu aj taký osobák. Až také zlepšenie som neočakávala. Verila som v čas okolo 54,60. Súperky som nevnímala, snažila som sa bežať naplno môj vlastný beh,“ boli prvé slová šťastnej šampiónky v cieli, kde už mala istotu zlata.

Štvrtého zlata pre Slovensko v ére samostatnosti v histórii ME do 23 rokov. Dvakrát sa tešil guliar Mikuláš Konopka (1999, 2001) a pred štyrmi rokmi triumfoval šprintér Ján Volko na 200 metrov. „Som nesmierne rada, že mi po prvý raz vyšlo bez zaváhania všetkých desať prekážok,“ dodala Zapletalová pre facebookovú stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ).

A to vie len málokto, že Emma vlastne atlétkou ani nemala byť. A dlho ani nechcela... Tréner Peter Žňava, ktorému padla do oka pred deviatimi rokmi v súťaži Hľadáme nových olympionikov, ju zlomil až na tretí pokus. Dnes je z nej európska šampiónka do 23 rokov a jediná Slovenka s limitom do Tokia!