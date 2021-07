Cavendish chcel pred mesiacmi skončiť s cyklistikou, teraz valcuje konkurenciu: Čo si o tom myslí Eddy Merckx?

Trinásť rokov po svojom premiérovom víťazstve na Tour de France zaznamenal britský cyklista Mark Cavendish (36) rekordný 34. triumf na „Starej dáme“.

Piatkovým počinom sa v počte víťazstiev dotiahol na Belgičana Eddyho Merckxa, ktorý žiaril v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Nadvláda Merckxa bola vtedy taká nehorázna, že si vyslúžil prezývku „Kanibal“. Cavendish si však nemyslí, že má právo porovnávať sa s touto fenomenálnou legendou.



Cavendish sa naTour vrátil po troch rokoch, keď sa potýkal so zdravotnými problémami a poklesom výkonnosti, a valcuje konkurenciu tak, ako už dávno nik. Z vyrovnaného rekordu mal radosť, no nepreceňoval ho. „Stále je to iba ďalšie víťazstvo na Tour de France a vnímam ho, akoby bolo moje prvé. Už ako dieťa som sníval o víťazstve v etape na týchto pretekoch a rovnaké sny mám aj teraz,“ pokračoval rodák z ostrova Man, ktorý pred pár mesiacmi uvažoval o ukončení profesionálnej kariéry...

Dnes dúfa, že inšpiruje ďalšie generácie cyklistov. „Ak niektoré z detí inšpirujem, aby šli Tour, bude to pre mňa znamenať najviac,“ dodal.



Nebudem horšie spať!

Cavendish začal etapové víťazstvá na Tour zbierať už v roku 2008, teda pred trinástimi rokmi. Merckxovi stačilo k rekordnej bilancii šesť ročníkov v r. 1969 až 1975. Legendárny Belgičan Merckx už skôr vyhlásil, že ho rekord netrápi. „Horšie kvôli tomu spať nebudem! Zablahoželám mu, pretože vyhrať 34 špurtov nie je nič jednoduché, to ja viem,“ povedal 76-ročný Merckx pre portál gazzetta.it.

Najviac triumfov na Tour:

34 Eddy Merckx (Belg.) 1969 - 1977

Mark Cavendish (V. Brit.) od 2007

28 Bernard Hinault (Franc.) 1978 - 1986

25 André Leducq (Franc.) 1927 - 1938

22 André Darrigade (Franc.) 1953 - 1966

20 Nicolas Frantz (Lux.) 1924 - 1932

19 Francois Faber (Lux.) 1906 - 1914

17 Jean Alavoine (Franc.) 1909 - 1925

...

12 Peter Sagan (Sloven.) od 2012