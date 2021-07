História sa opakuje: Hokejisti Tampy Bay si výhru Stanleyho pohára užijú s fanúšikmi

Znova vytiahnu člny z prístavu! Čerstvý obhajca Stanleyho pohára tím Tampa Bay Lightning naplánoval, tak ako minulý rok, majstrovské oslavy na lodi.

Celá paráda sa odohrá už tento pondelok na rieke Hillsborough. Chýbať nebudú ani fanúšikovia.



V tejto sezóne mali Lightning celkovú bilanciu 36-17-3, na ceste za Stanley Cupom zdolali najskôr Floridu Panthers, Carolinu Hurricanes, New York Islanders a vo finále Montreal Canadiens. Blesky vybojovali celkovo tretiu majstrovskú trofej (2004, 2020, 2021). Zároveň sa stali prvým tímom NHL od roku 2017, ktorý obhájil prvenstvo. Veľkou súčasťou víťazného tímu bol opäť slovenský obranca Erik Černák (24). Ten si spolu s tímom taktiež užije majstrovskú plavbu a neskôr by teoreticky slávny pohár mohol doniesť aj domov na Slovensko. Stráviť jeden deň so Stanley Cupom v rodnej krajine každého hokejistu je totiž dlhoročná tradícia, ktorá sa však vlani musela kvôli pandémii koronavírusu zrušiť.

Otázka tohto roka zostáva zatiaľ otvorená, nakoľko vedenie NHL zatiaľ nevydalo oficiálne stanovisko o tom, či sa vzácna trofej tento rok dostane spoza Veľkej mláky do Európy. Černák odohral v poslednom a najdôležitejšom zápase sezóny vyše 22 minút, dostal jeden menší trest, rozdal štyri bodyčeky a brankára Montrealu Careyho Pricea ohrozil tromi strelami.