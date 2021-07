Slovenskí vodnoslalomári si mysleli, že ich v Japonsku nič neprekvapí: Prvý šok pre Mateja Beňuša v areáli vodného slalomu Kasai!

Cesta prebehla v poriadku, aj náročný vstupný ceremoniál zvládli. Prvá časť slovenskej olympijskej výpravy v ďalekom Japonsku si zvyká na miestne pomery.

Vodnoslalomárske kvarteto Matej Beňuš (33), Jakub Grigar (24) , Eliška Mintálová (22) a Monika Škáchová (21) tvrdilo, že ho len tak niečo neprekvapí, no predsa sa niečo našlo. Na svojom instagramovom profile to zverejnil najostrieľanejší z nich. Mateja Beňuša dojala japonská porcia ryže na obed.



Či k slzám, to sa nám nepodarilo zistiť, ale isté je, že všetko ostatné vo vodnoslalomovom areáli Kasai funguje tak, ako má. Ako sú pretekári v tomto športe zvyknutí. Potešilo ich, že teplo nie je zatiaľ také veľké ako sa obávali. Denné teploty sa pohybujú okolo 23 - 25 stupňov, no vysokú vlhkosť cítite pri každom pohybe.

Už majú za sebou aj prvé tréningy na kanáli, ktorý síce pred dvomi rokmi otestovali, ale odvtedy prešiel zmenami. Úpravy naši pochvaľujú, aj keď sa zhodli, že je to celkom iná divoká voda ako tie z tých najznámejších centier vodného slalomu. Podľa Jakuba Grigara pripomína brazílsky kanál Deodora spred piatich rokov, ale ten bol vraj náročnejší.

V Kasai poznajú len hotel a kanál. Z izby idú priamo do autobusu a na vody a späť. Snažia sa trénovať čo najviac, veď preto tam išli, ale musia sa krotiť, aby sa nedostavila nežiaduca kombinácia únavy z podnebia a jetlagu.

V Kasai budú do 19. júla, potom sa už presťahujú do Olympijskej dediny, kde by to mohlo byť s pohybom vonku o kúsok voľnejšie, ale mimo dediny sa určite dostanú len na svoje športovisko.