Zavolala do roboty, že sa necíti dobre a išla fandiť Angličanom: Kamery ju odhalili, okamžitý vyhadzov!

Zažiť chvíľu, aká sa už nemusí opakovať, občas donúti ľudí k nečakaným krokom. Keď Angličanke Nine Farooqi zatelefonoval priateľ a ponúkol jej lístok na semifinále ME 2020 vo Wembley medzi Anglickom a Dánskom, neváhala ani sekundu.

Vtedy netušila, že týmto rozhodnutím príde o zamestnanie. V čase stretnutie mala byť 37-ročná fotografka v práci. Kontaktovala však nadriadených, že sa necíti dobre, a tí jej dovolili zostať doma.

Všetko sa skomplikovalo v 39. min zápasu, keď Anglicko po vlastnom góle Simona Kjaera vyrovnalo na priebežných 1:1. Televízne kamery zachytili v dave búrlivo oslavujúcu Farooqi, ktorú jej šéfovia okamžite spoznali. Počas spiatočnej cesty domov do Leedsu jej zamestnávatelia oznámili, aby sa na druhý deň ani neunúvala prísť do práce.

„Je mi to trochu ľúto. Nikto nechce prísť o prácu, ale mrzelo by ma, keby som na tom zápase nebola. Urobila by som to znova. Takáto chvíľa tu nebola od roku 1996. Živo si pamätám, ako som plakala na maminej pohovke, keď Gareth Southgate v semifinále nepremenil jedenástku. Futbal je môj život,“ skonštatovala Farooqi podľa webu denníka Marca.

Anglicko v nedeľňajšom finále ME 2020 nastúpi proti Taliansku - opäť v Londýne. "Kolíska futbalu" má šancu vyhrať prvý veľký turnaj od roku 1966, keď taktiež v domácom prostredí ovládla majstrovstvá sveta.