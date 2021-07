Djokovič si zahrá o 20. grandslamový titul v kariére: Vyrovná rekord Federera a Nadala?

Srbský tenista Novak Djokovič si siedmykrát v kariére zahrá vo wimbledonskom finále.

Najvyššie nasadený hráč zdolal v piatkovom semifinále Kanaďana Denisa Shapovalova v troch setoch 7:6 (3), 7:5 a 7:5. V nedeľu tak zabojuje o svoj dvadsiaty grandslamový titul, čím by vyrovnal rekord Švajčiara Rogera Federera a Španiela Rafaela Nadala. Jeho súperom bude Talian Matteo Berrettini, ktorý vyradil Poliaka Huberta Hurkacza 6:3, 6:0, 6:7 (3) a 6:4.



Tridsaťštyriročný Djokovič stratil na ceste do semifinále len jediný set hneď v 1. kole a v zápase proti o dvanásť rokov mladšiemu Shapovalovovi bol jasný favorit. Kanaďan, ktorý sa prvýkrát v kariére predstavil medzi najlepšou štvoricou na grandslame, však vstúpil do duelu nebojácne, svojmu skúsenejšiemu súperovi zobral už v 3. geme podanie a následne išiel do vedenia 3:1 i 5:3. V rozhodujúcej desiatej hre však Djokovič premenil druhý brejkbal a set dospel až do tajbrejku. V ňom stratil Srb tri podania, Shapovalov však všetkých päť a prehral 3:7.



Mladý Kanaďan bol blízko k brejku vo štvrtom geme druhého setu, keď viedol 2:1 a 40:0, no Djokovič všetky brejkbaly odvrátil. Najprv predviedol servis-volej, potom šikovne skrátil úder a nakoniec mu pomohol zo zložitej situácie súper, keď trafil od základnej čiary do siete. Srb nakoniec dotiahol gem do víťazného konca a vyrovnal. Shapovalov nevyužil dva brejkbaly ani v šiestej hre, Djokovič si vypracoval v druhom sete prvý až za stavu 5:5, hneď ho využil vďaka súperovej dvojchybe a v následnej hre premenil druhý setbal 7:5. Ten muselo potvrdiť jastrabie oko, ktoré dalo za pravdu srbskému tenistovi, na čo sa Shapovalov začal hádať s rozhodcom.



Aj tretí set bol vyrovnaný a aktéri predviedli niekoľko výborných výmien. V druhom a treťom geme mali obaja k dispozícii po tri brejkbaly, no zhodne ich nevyužili. Djokovič, rovnako ako v 2. sete, podával za stavu 4:5 na zotrvanie v sete a opäť to zvládol čistou hrou. Aj v ďalšej sa zopakoval scenár z predchádzajúceho setu, Shapovalov pokazil svoje podanie a Djokovič podával na víťazstvo v semifinále. Skúsený Srb to zvládol a zabojuje o svoj 20. grandslamový titul.

"Nemyslím si, že skóre zodpovedá výkonu. Denis hral veľmi dobre, podával na zisk prvého setu a vo väčšine druhého bol lepší hráč. Myslím si, že si zaslúži potlesk nie len za to, čo ukázal v tomto zápase, ale počas celého účinkovania vo Wimbledone. Ešte od neho uvidíme veľa. Bude to moje 30. grandslamové finále a sústredím sa na to, aby som ho vyhral. Keď nastúpite na kurt v neskorej fáze turnaja, chcete získať trofej," uviedol Djokovič v pozápasovom rozhovore.

muži - dvojhra - semifinále:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Denis Shapovalov (Kan.-10.) 7:6 (3), 7:5, 7:5