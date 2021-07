Juraj Kucka si mohol opäť zahrať najvyššiu taliansku súťaž, namiesto toho pomôže Parme vrátiť sa na výslnie

Hoci v uplynulej sezóne patril Juraj Kucka k najväčším oporám Parmy, nedokázal odvrátiť zostup do Serie B.

Po vypadnutí sa špekulovalo, či Juraj klub opustí a zamieri ku konkurencii. Taliansky novinár Nicoló Schira priniesol správu o tom, že Janov ponúkol Parme 3 milióny eur za Juraja Kucku. Klub však ponuku odmietol. Parma by si Juraja Kucku rada udržala, aby im pomohol v boji o postup a návrat medzi talianskú smotánku.



Slovenský reprezentant má v Parme platný kontrakt do roku 2023. V uplynulej sezóne odohral 28 zápasov, strelil 7 gólov a na dva prihral. Dostal osem žltých kariet, no ani jednu červenú. Kucka oblieka dres Parmy už tri roky, no skúsenosti má aj s Janovom, v ktorom odohral šesť sezón.