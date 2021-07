Senzačný Mark Cavendish to dokázal! Víťazstvom v trinástej etape vyrovnal historický rekord Eddyho Merckxa

Mark Cavendish zvíťazil v trinástej etape tohtoročnej edície Tour de France a dorovnal tak historický rekord Eddyho Merckxa v počte vyhratých etáp. Aktuálne majú obaja po 34 víťazstiev.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Britský cyklista Mark Cavendish vyrovnal rekord legendárneho Belgičana Eddyho Merckxa.Tridsaťšesťročný Cavendish sa opäť presadil v hromadnom dojazde a pripísal si štvrtý triumf na tohtoročnej Tour, na ktorej bude mať ešte ďalšie šance osamostatniť sa na čele historickej tabuľky.V piatkovej etape dlhej 219,9 km z Nimes do Carcassonne finišoval na druhom mieste Cavendishov tímový kolega Michael Mörköv z Dánska a tretí skončil Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).Jazdec stajne UAE-Team Emirates má náskok 5:18 min pred druhým Rigobertom Uranom z Kolumbie (EF Education - Nippo).V piatok čakalo na pelotón iba jedno kategorizované stúpanie v úvode etapy a po ňom ešte pár menších kopcov, očakával sa však hromadný dojazd a súboj najlepších šprintérov.Od začiatku etapy sa išlo vo vysokom tempe a únik sa vytvoril až takmer po 30 km, keď sa na čele osamostatnili Omer Goldstein (Israel Start–Up Nation), Pierre Latour (TotalEnergies) a Sean Bennett (Qhubeka). Pelotón, v ktorom pracovali najmä pretekári QuickStepu a Alpecinu si však situáciu strážili a tak sa náskok trojice vyšplhal najviac na štyri minúty.(Bahrain-Victorious). Z vedúcej skupiny postupne odpadol Bennett a náskok zostávajúcej dvojice bol 65 km pred páskou už len niečo vyše minúty.Následne prišlo v pelotóne k veľkému pádu a na zemi skončilo okolo 20 pretekárov. Najhoršie dopadol Simon Yates (BikeExchange), ktorý z pretekov odstúpil. Únik Latoura s Goldsteinom sa skončil približne 50 km pred cieľom.Jazdci QuickStepu v ňom na chvíľu stratili pozíciu, no rýchlo sa vrátili na čelo a Cavendish v špurte ukázal, že na tohtoročnej Tour nemá konkurenciu.V sobotu je na programe kopcovitá etapa z Carcassonne do Quillanu dlhá 183,7 km s piatimi stúpaniami 2. a 3. kategórie.