Bartyová si pred finále Wimbledonu zaspomínala na detské sny: Proti ich naplneniu však bude Plíšková

Keď sa austrálska tenistka Ashleigh Bartyová 3. júna potichu vytratila z parížskeho Roland Garros po skreči v 2. kole so zranením bedrového kĺbu a potom neodohrala žiadny prípravný turnaj na tráve, mnohí nad ňou zlomili palicu.

Svetovej jednotke sa nedávali veľké šance na Wimbledone, keďže víťazstvá v All England Clube sú podmienené nielen skvelou technikou hry na tráve, ale aj potrebnou hernou praxou na tomto špecifickom povrchu. Lenže potom sa stal menší zázrak. Víťazka Roland Garros spred dvoch rokov v šiestich zápasoch prenechala súperkám jediný set a v sobotu sa postaví proti Češke Karolíne Plíškovej v zápase o tenisovú nesmrteľnosť.

"Keď ste ešte dieťa, možnosti vašej mysle sú nekonečné. S pribúdajúcim vekom si začnete uvedomovať, čo všetko nie je možné a naučíte sa s tým žiť. Lenže občas aj v dospelosti cítite, že možné je zrazu všetko. Vtedy si spomeniete na to, aké to bolo v detstve a na ten pocit slobody mysle, keď nie je zakázané snívať. Ja práve prežívam tento návrat do detstva a idem sa pobiť o wimbledonské víťazstvo," zamyslela sa Ashleigh Bartyová pred sobotňajším finále Wimbledonu.

Dvadsaťpäťročná Austrálčanka bude v sobotňajšom finále od 15.00 h SELČ čeliť o štyri roky staršej Češke, ktorú zdolala päťkrát v siedmich vzájomných zápasoch. Na druhej strane Plíšková vo forme je obávaný stroj na víťazstvá, ktorý však v poslednom čase často nefungoval. Svetová trinástka toho dosť poprehrávala, ale v Londýne si spomenula, že jej veľkou zbraňou je podanie. Disponuje jedným z najlepších servisov na ženskom profiokruhu a spolu so silným forhendom sú to tie najlepšie predpoklady pre hru na tráve. V profesionálnej kariére ovládla 16 turnajov vo dvojhre, kým Bartyová jedenásť.

A od roku 2015 vyhrala na hlavnom okruhu najviac zápasov spomedzi všetkých hráčok. Len na Wimbledone sa jej dosiaľ nedarilo podľa predstáv a pred aktuálnym ročníkom tam ani raz neprešla cez štvrté kolo. "Všetci si myslia, že s mojou výškou a silou mám ideálnu hru na trávu. V skutočnosti som mala jeden veľký problém. Pri úderoch na tráve som nebola schopná ísť do kolien, viac ich pokrčiť. V dôležitých okamihoch som preto prichádzala o body," uviedla Plíšková

Vo štvrtkovom semifinále proti silovo hrajúcej Bieloruske Arine Sobolenkovej už hrala tak, ako je to potrebné. Pri niektorých úderoch si takmer "zošúchala" kolená o trávnatý povrch. A po trojsetovom triumfe sa druhýkrát predstaví vo finále na grandslamovom turnaji. Premiéru zažila na US Open 2016, kde prehrala s Nemkou Angelique Kerberovou. "Ona bola vtedy svetová jednotka a proti jednotke hrám aj teraz. Asi to tak má byť. Celkovo si myslím, že je to dobre. Vo finále by predsa mali byť najlepšie hráčky," podotkla Plíšková.

Odborníci z webu WTA Tour tvrdia, že kľúčom k úspechu 186 cm vysokej Češky proti o 20 cm nižšej Austrálčanke bude práve účinnosť jej prvého podania. "Plíšková v šiestich zápasoch dosiaľ prišla len štyrikrát o svoje podanie, zatiaľ čo Bartyová bola brejknutá jedenásťkrát. A ešte je dôležité, že Karolína sa musí zbaviť rešpektu z Ashleigh a zložiť zo seba mentálne bremeno z posledných troch prehier s hráčkou, s ktorou sú inak dobré kamarátky," uvádza wtatennis.com.