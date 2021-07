Anglicko pred finále ME varuje Taliansko: Ak prídete na futbal, nepustíme vás do krajiny!

Britský minister doprav Grant Shapps upozornil talianskych fanúšikov, aby sa nepokúšali dostať na finále ME 2020 vo Wembley.

Podľa súčasných cestovných obmedzení pre nich stále platí desaťdňová karanténa po príchode do krajiny.



Shapps v rozhovore pre Times Radio zdôraznil, že úrady nebudú robiť výnimky: "Jednoduchá odpoveď na otázku, či sa majú talianski fanúšikovia snažiť dostať do Londýna je nie. Ak zistíme, že niekto prišiel iba na futbal, ani ho nevpustíme do krajiny. Už sa preto zrušilo niekoľko letov."



Finále medzi Anglickom a Talianskom sa uskutoční v nedeľu vo Wembley. Úrady povolili návštevu 60.000 divákov. Podľa periodika The Guardian sa však medzi nimi predsa nájde niekoľko stoviek Talianov. Po dohode s britskou vládou tamojšia futbalová federácia FIGC uvoľnila tisíc vstupeniek po 610 eur. Súčasťou podmienok sú však prísne opatrenia. Priaznivci musia priletieť v nedeľu a v rovnaký deň po zápase opustiť Veľkú Britániu, počas pobytu budú v "bubline".



Popri "bežných" fanúšikoch sa počíta aj s VIP návštevníkmi. Tí smú stráviť v Londýne celý týždeň, no mimo podujatí pod hlavičkou UEFA musia zostať v určených hoteloch.