Posledný duel na EURO povedie najbohatší rozhodca! Finále dostal ako rozlúčku s kariérou

Na rozlúčku s kariérou dostal finále EURO! Nedeľný súboj Anglicko - Taliansko povedie vo Wembley Holanďan Björn Kuipers (48), pre ktorého sú futbal a píšťaľka koníčkom.

Podľa viacerých zdrojov je to najbohatší rozhodca svetového futbalu,Samozrejme, tie peniaze nezarobil koníčkom, ale tým, že je spoluzakladateľom a spolumajiteľom holandskej siete supermarketov Jumbo Kuipers, ktorá už má svoje prevádzky aj v Belgicku.

Kuipers je medzinárodným rozhodcom od roku 2006, bude prvým Holanďanom, ktorý sa postará o finále ME. Bude to však už jeho siedme finále v rámci súťaží pod hlavičkou UEFA. Viedol dve finále Európskej ligy UEFA (2013 a 2018) a finále Ligy majstrov 2014 Real Madrid - Atletico Madrid. Taliani sú spokojní, Angličania dvíhajú varovný prst. Kuipers bol pri prehre Angličanov s Talianskom 2:1 na MS 2014, aj pri prehre Anglicka s Nemeckom 0:4 vo finále ME do 21 rokov v r. 2017...

Už pískal na EURO:

Dánsko - Belgicko (1:2)

Slovensko - Španielsko (0:5)

Česko - Dánsko (1:2)