Útočníka Montrealu čakalo doma nemilé prekvapenie: Najskôr prehra, potom TOTO

Keď sa nedarí, tak sa nedarí. Ak sa niekomu v posledných dňoch poriadne otočilo šťastie chrbtom, je to hokejový útočník Montrealu Canadiens Brendan Gallagher.

Rodák z Edmontonu sa spolu so svojimi spoluhráčmi prekvapivo prebojoval až do finále NHL. K zavŕšeniu krásneho príbehu chýbala iba bodka v podobe zisku Stanley Cupu. Po piatom finálovom stretnutí sa po víťazstve Tampy sezóna skončila. Sklamanie z prehry vystriedali ďalšie problémy 29-ročného forvarda.

Gallagher zistil po príchode domov ďalšiu nemilú správu. Jeho dom bol počas zápasu na Floride vykradnutý. Namiesto zaslúženého oddychu prišlo na rad riešenie problémov v tomto smere.

Útočníka Canadiens to však nerozhodilo tak, ako by väčšina čakala. Na svoj TikTok účet pridal video s popisom: Keď sa tvoje sny o Stanley Cup rozplynú a pri návrate domov zistíš, že ťa vykradli. Ale je to v poriadku, Pittbull je tu s nami a postará sa o to. Mieril tým na song od známeho amerického rappera. Do zverejneného videa pridal pasáž, kde Pittbul spieva: Toto je pre všetkých, ktorí si prechádzajú ťažkým náročným obdobím. Následne si kanadský útočník schuti doprial sústo hamburgera.