Kučerov znovu stredobodom pozornosti: Čo ho trápilo počas celého finále?

Ruský hokejový útočník Nikita Kučerov nevykorčuľoval počas základnej časti NHL do jediného stretnutia. Do vyraďovacích bojov o Stanley Cup nastupoval so sebazaprením.

Rýchlonohý krídelník je po piatom finálovom zápase NHL najdiskutovanejšou témou. Po zisku najcennejšej trofeje na tlačovej konferencii bez trička a s pivom v ruke svojimi názormi pobúril mnoho fanúšikov. Ako sa teraz ukázalo, vo finále play-off nastupoval so zdravotnými problémami. Napichaný injekciami. V takomto štádiu častokrát dohrávajú hviezdy NHL zápasy o pohár Lorda Stanleyho. Výnimku netvorí ani tohtoročná vyraďovacia časť. Agent najproduktívnejšieho hráča play-off Nikitu Kučerova prezradil pre portál The Atletic prezradil, že ruský útočník odohral finálovú sériu so zlomeným rebrom. Rodáka z ruského Maikopu ani to nezastavilo v tom, aby opäť ovládol individuálne štatistiky vyraďovacej fáze celej súťaže. Napriek ťažkostiam pomohol svojim spoluhráčom vo finále piatimi kanadskými bodmi. Do siete Montrealu poslal tri puky a pridal ďalšie dve asistencie.