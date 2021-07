Opora a kanonier Žiliny Kurminowski: Prečo sledoval duel iba z tribúny?

Futbalisti MŠK Žilina zvládli úvodný duel 1. predkola Európskej konferenčnej ligy, keď vo štvrtok zdolali doma FC Dila Gori suverénne 5:1.

Tréner Pavol Staňo však zdôraznil, že "šošoni" sú iba na polceste a napriek sľubnej východiskovej pozícii budú musieť ešte postup potvrdiť v budúcotýždňovej odvete na pôde gruzínskeho súpera (v stredu 15. júla o 19.00 h SELČ). Kouč Žiliny zároveň priznal, že MŠK možno príde o poľského útočníka Dawida Kurminowského.

„Z víťazstva sa veľmi tešíme, pretože po analýze súpera sme vedeli, že to bude nesmierne náročné. Stále sme však len na polceste a čaká nás ťažká odveta. Preto nemôže byť pred budúcim týždňom reč o uspokojení či podcenení,“ uviedol Staňo pre klubový web. „Streliť päť gólov je krásne, no rovnako sa môže presadiť v odvete aj súper. Aj dnes tam bolo množstvo príležitostí na oboch stranách,“ upozornil tréner MŠK.

Žilinčania išli za víťazstvom od úvodného hvizdu, už po prvom polčase viedli zásluhou Bensona Ananga a Dávida Ďuriša, po prestávke pridali ďalšie góly Vahan Bičachčjan, opäť Duriš a Taofiq Jibril. Za hostí v 84. minúte už len skorigoval stav Andro Nemsadze. „Ukázali sme kvalitu a v Európe je výsledok dôležitý. Chalani boli výborne nastavení, táto aktivita nás zdobí už dlhú dobu. Pre ich rozvoj je výborné, že idú neustále za gólmi. Toto sme my a takto sa chceme prezentovať. Do Gruzínska cestujeme so slušným náskokom, futbal je však vrtkavý, preto treba aj tam šliapať na sto percent,“ povedal Staňo.

V drese Žiliny nenastúpil autor 26 gólov z minulej sezóny Dawid Kurminowski, ktorý sledoval zápas iba z tribúny. Poľský kanonier je podľa Staňa jednou nohou na odchode z klubu: „Čo sa týka Dawida Kurminowského, treba otvorene povedať, že má ponuku zo zahraničného klubu. Keď budú všetky strany spokojné, odíde. Pokiaľ nie, ostáva s nami naďalej.“

Stredopoliar Bičachčjan oslávil v piatok svoje 22. narodeniny, deň predtým strelil tretí gól Žiliny pri jednoznačnom triumfe. „Bol to najkrajší darček k mojim narodeninám. Odmakali sme celý zápas, ďakujem všetkým chalanom za výkon. Zaslúžene sme vyhrali a urobili prvý dôležitý krok. Musíme sa však sústrediť aj na odvetu, ktorá bude určite náročná,“ povedal arménsky reprezentant, ktorý v 56. minúte premenil pokutový kop po tom, ako ho v šestnástke fauloval Etou: „Stav 2:0 bol pre nás zradný a môj tretí gól, našťastie, zlomil zápas. Po ňom sme sa už dostávali ľahšie do šancí, dali sme ďalšie dva góly, i keď stále ich mohlo byť aj viac. Napriek tomu sme ukázali vysokú hernú úroveň, ktorá sa premietla aj do počtu gólov. Urobili sme to, čo nám povedali tréneri a využívali slabiny súpera. Na penaltu som si veril, i keď brankár mi vravel, že vie, kde to idem kopnúť. Som rád, že som takto pomohol tímu, lebo stále pracujeme naplno a túto výhru si zaslúžime. Toto mužstvo je jeden skvelý kolektív, užívame si každé jedno stretnutie a som na všetkých patrične hrdý. Štvorgólový náskok vyzerá dobre, no všetci sme profesionáli a vieme, že nás v Gruzínsku nečaká nič ľahké. Musíme sa dobre pripraviť a hrať tam ešte lepšie ako doma. Verím, že sa po zápase budeme radovať a budeme tí postupujúci,“.

Hostia si na konci prvého polčasu za stavu 0:2 vytvorili niekoľko streleckých príležitostí, ktoré však zostali nevyužité. „Žilina je mladé, technické a behavé mužstvo. Vedeli sme, čo bude hrať, ale nevyužili sme šance na konci prvého polčasu, vďaka ktorým sme sa mohli vrátiť do zápasu. Je to pre nás krutý výsledok, ale taký je futbal,“ hodnotil duel tréner FC Dila Gori Andrij Demčenko.

„V našom prípade platilo staré známe nedáš-dostaneš. Mali sme veľa sľubných príležitostí, no gól z penalty v druhom polčase nás úplne položil a psychicky sme odišli. Potom sme sa už nedokázali dostať do hry. Samozrejme, Žilina má do odvety komfortný náskok, ale doma budeme hrať pre našich divákov a bojovať do poslednej minúty. Nikdy sa nevzdávame a možno sa nám podarí otočiť dvojzápas, ako sa to stalo aj zopárkrát v Lige majstrov. Všetko je možné,“ tvrdí Demčenko, ktorý vyzdvihol hru mladíkov v žilinskom drese: „V Žiline je úžasná futbalová akadémia a je vidno obrovský rozdiel medzi našou a slovenskou ligou. Hráči MŠK sú mladí, veľmi rýchli, technicky veľmi dobre vybavení. U nás v Gruzínsku takéto niečo nemáme.“