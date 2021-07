Svojský Conor McGregor je späť: Takto chcel vyprovokovať svojho súpera

Pútavý príbeh dvojice zápasníkov začal ešte v roku 2014. Vtedy sa z výhry tešil popularizátor MMA Conor McGregor. V odvete si po víťaznú odplatu došiel americký bojovník Dustin Poirier, a tak promotér UFC Dana White neváhal. Vyvrcholením sedemročnej rivality bude tretí zápas.

Írsky bojovník bol dlho typický svojím sebavedomým správaním a často chýbajúcim rešpektom. Vďaka svojskej povahe vedel dodať zápasom potrebnú iskru, čo lákalo fanúšikov. Naposledy sa z jeho pohľadu tieto aspekty vytratili, Conor pôsobil slušným dojmom. Po poslednom staredowne je však zjavné, že McGregor je späť tak ako ho poznáme!

Na tlačovej konferencii pred nedeľným galavečerom UFC 264 svojho súpera nakopol. Američan však trochu prekvapivo ostal úplne pokojný.

