Peter Sagan končí na Tour de France: Prvé slová o ťažkom rozhodnutí!

Sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže skončil na tohtoročnej Tour v etapách dvakrát piaty a raz ôsmy.

V boji o zelený dres mal po 11. etape 123-bodovú stratu na lídra Marka Cavendisha. V celkovej klasifikácii mu patrilo priebežné 109. miesto:Sagan sa predstavil na svojej desiatej Tour, predtým prestížne preteky nedokončil len v roku 2017, vtedy ho však vylúčili rozhodcovia po súboji v 4. etape s Cavendishom. Na Tour vyhral dokopy 12 etáp, naposledy piatu v roku 2019. Tento rok už ďalšie vavríny nepridá.Som z toho sklamaný. Včera po ťažkej etape, keď sme dvakrát absolvovali Mont Ventoux a išlo sa rýchlo, som si koleno opäť preťažil a dostal sa tam zápal," uviedol Sagan.Tridsaťjedenročný pretekár si prvýkrát zranil koleno v 3. etape. Ewan v špurte zavadil o predné koleso iného cyklistu, spadol na zem a so sebou zobral aj Sagana. Na tohtoročnej Tour prišlo už v úvodnom týždni k množstvu pádov a po zraneniach i pre prísne časové limity sa na štart 12. etapy postavilo už len 155 zo 184 cyklistov. Bora prišla zatiaľ len o Sagana.Je to sklamanie aj pre môj tím, pretože nasledujúce dve etapy s bočným vetrom budú veľmi dôležité aj pre celkové poradie a ja tu nebudem pre Wilca Keldermana. Nie je pekné odstúpiť z Tour de France a nie som na to zvyknutý," povedal.Sagana teraz čaká odpočinok, no už 24. júla by sa mal spolu s bratom Jurajom predstaviť v pretekoch s hromadným štartom na olympijských hrách v Tokiu: