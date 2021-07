Sergio Ramos novou posilou PSG: Skladajú Parížania tím, s ktorým konečne dobyjú zakliatú Ligu majstrov?

Španielsky futbalový obranca Sergio Ramos po šestnástich rokoch opustil káder Realu Madrid a pozná už aj svoje nové pôsobisko.

Na nasledujúce dve sezóny sa ním stala francúzska metropola a klub Paríž Saint-Germain. "Paríž víta jedného z najlepších hráčov tejto éry," uviedol prezident parížskeho klubu Nasser Al-Khelaifi.

Sergio Ramos vo Francúzsku podpísal zmluvu na dva roky, akú požadoval aj v Reale Madrid. "Biely balet" však svojmu dlhoročnému kapitánovi ponúkol predĺženie kontraktu o jeden rok s minimálne 10-percentným znížením platu, čo 35-ročná klubová ikona neprijala.

"Som veľmi šťastný, že som stal súčasťou PSG. Je to ďalšia veľká príležitosť v mojej kariére, je to nová výzva. na tento deň nikdy nezabudnem. Som hrdý na to, že budem súčasťou ambiciózneho projektu. V kádri je mnoho skvelých hráčov a PSG je klub pripravený preraziť na najvyšších fórach. Aj v Paríži sa chcem stále zlepšovať, tíme tiež pomôcť k zisku čo najvyššieho počtu trofejí," povedal Sergio Ramos na oficiálnom webe PSG.

Vedenie Realu už v polovici júna oznámilo, že Ramos sa s klubom definitívne rozlúči. Kedysi neodmysliteľný stavebný kameň defenzívy "Los Galácticos" väčšinu uplynulej sezóny premaródoval a už nebol vodcom obrannej formácie. Celkovo v minulom súťažnom ročníku nastúpil v 15 zápasoch zo 48. Nikdy predtým počas svojich 16 sezón v Reale nehral Ramos tak málo.

Ako súčasť kráľovského veľkoklubu Ramos získal 22 rôznych trofejí, päťkrát sa tešil z triumfu v španielskej La Lige, štyrikrát v Lige majstrov a tiež štyrikrát aj z prvenstva na majstrovstvách sveta klubov. Keďže zranený bol aj v závere sezóny, reprezentačný tréner Luis Enrique ho nevzal na majstrovstvá Európy. Ramos doteraz v národnom tíme Španielska odohral 180 zápasov a ak by sa predstavil na Euro 2020, mohol predstihnúť svetového reprezentačného rekordéra Egypťana Ahmeda Hassana. V rokoch 1995 - 2012 odohral za túto africkú krajinu 184 zápasov. Sergio Ramos je dvojnásobný majster Európy (2008, 2012) aj majster sveta z roku 2010.