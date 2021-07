Odviazaný a polonahý Kučerov na tlačovke s pivom v ruke: Kritikou na Marca-Andreho Fleuryho rozhodne nešetril!

Ruský hokejista Nikita Kučerov sa na tlačovej konferencii po záverečnom finálovom zápase play off NHL prezentoval viacerými uvoľnenými výrokmi.

Krídelník majstrovskej Tampy Bay prišiel pred žurnalistov polonahý, s plechovkou piva v ruke a v bujarej nálade.



Kučerov, ktorý sa druhý rok za sebou stal najproduktívnejším hráčom vo vyraďovačke, vyzdvihol výkony jeho krajana v bránke Lightning Andreja Vasilevského. Ten dostal trofej pre najužitočnejšieho hráča play off, no podľa Kučerova je to málo: "Každý deň som mu hovoril: Si najužitočnejší hráč, si MVP celej ligy. Aj najlepší brankár. A oni dajú Vezinu (trofej pre najlepšieho brankára, pozn.) nejakému chlapíkovi z Vegas. Prvotriedna hlúposť," povedal Kučerov narážajúc na Vezinovu trofej v rukách Marca-Andreho Fleuryho z Vegas Golden Knights. "'Vasy' získal dva poháre, bez neho by sme ich nemali. Je najlepší. Dnes nás znovu držal v zápase. Vychytal ďalšiu nulu," pripomenul čisté konto Vasilevského pri víťazstve 1:0 v piatom finálovom zápase, po ktorom "blesky" získali Stanleyho pohár.



Dvadsaťosemročný Kučerov nenastúpil ani v jednom zápase v základnej časti, no v play off bol opäť jeden z najdominantnejších hráčov. Kanadské bodovanie vyraďovacej časti vyhral s deväťbodovým náskokom pred spoluhráčom Braydenom Pointom. V poslednom dueli sezóny síce nebodoval, no bol veľmi rád, že sa so svojím tímom už nemusel vrátiť na ďalší zápas do Montrealu. "Som taký šťastný, že sme vyhrali tu v Tampe. Do Montrealu som sa už nechcel vrátiť. Ich fanúšikovia sa po predošlom zápase správali akoby vyhrali Stanleyho pohár. To si robia žarty? Ich finále bola predošlá séria," rypol si Kučerov.