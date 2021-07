Blázon Patrice Evra prezradil, komu fandí na EURO: Surová ryba a štýlový odchod cez strechu auta!

Patrice Evra už síce nehrá aktívny futbal, no láske k tomuto športu určite nezavrel dvere.

Momentálne podobne ako celá Európa, aj Evra sleduje dianie na EURO. Hoci počas svojej kariéry reprezentoval Francúzsko, po vypadnutí jeho krajiny má vo favoritovy na zisk titulu jasno.



O svoje prognózy sa podelil aj s fanúšikmi a to prostredníctvom svojej sociálnej siete. Na nej zverejnil video, kde si spieva v anglickom drese. V ruke pritom drží klasické anglické jedlo "fish and chips," no aj to sa rozhodol poňať originálne, keďže ide o surovú rybu.



Napokon si Patrice vystúpi z auta cez strechu. Obutú má pritom iba jednu topánku, no a ako zlatý klinec "večera" sa vráti opäť, no tentokrát cez dvere. Patri patril počas svojej kariéry medzi kontroverzných hráčov, čo potvrdil aj v tomto videu.