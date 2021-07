Dôvod zlyhania Španielska na EURO odhalený: Za všetko môže Cristiano Ronaldo!

Po tom, čo Španieli padli v boji o majstra Európy začali miestni športoví experti, ale aj futbalová verejnosť ukazovať prstom na vinníka.

Hľadal však nemuseli dlho. Smolným hrdinom zápasu sa stal Álvaro Morata. Ten sa postaral o vyrovnávajúci gól na 1:1, no v individuálnom nasadení pri penaltovom rozstrele zlyhal, čo stálo Španielov postup.



Okrem toho, že takmer všetci ukázali prstom na Moratu, predsa len sa našlo vyjadrenie, v ktorom dáva autor neúspech za vinu Cristianovi Ronaldovi. Na prvý pohľad to znie ako nezmysel, no pri hlbšom zamyslení to môže mať čosi do seba. Álvaro Morata hráva v Juventuse Turín s Cristianom Ronaldom. Podľa vyjadrenia televízneho experta si počas celej sezóny Ronaldo nárokoval zahrávanie jedenástiek, vďaka čomu si Morata nemal možnosť trénovať pokutové kopy.



Samozrejme, vyjadrenie je podané s nadsádzkou a autor chcel týmto výrokom iba odľahčiť celú situáciu okolo neúspechu Španielska.