Dáni siahali po senzácii: Kane ale gólom v predĺžení zmaril ich finálový sen

Anglickí futbalisti sa prebojovali do finále majstrovstiev Európy. V stredajšom druhom semifinálovom stretnutí v londýnskom Wembley zdolali Dánsko 2:1 po predĺžení, duel sa v riadnom hracom čase skončil remízou 1:1. V súboji o titul nastúpia v nedeľu 11. júla o 21.00 SELČ na rovnakom štadióne proti Taliansku.

Dánsko sa ujalo vedenia v 30. minúte zásluhou Mikkela Damsgaarda, ktorý skvele zakončil z priameho kopu. O deväť minút neskôr Angličania vyrovnali, keď si center Bukaya Saku vrazil do vlastnej bránky Simon Kjaer. V predĺžení po zákroku v šestnástke na Raheema Sterlinga kopal pokutový kop Harry Kane a hoci brankár Kasper Schmeichel jeho strelu vyrazil, kapitán Anglicka poslal dorážku do siete.



Semifinále:

Londýn

Anglicko - Dánsko 2:1 pp (1:1, 1:1)

Góly: 39. Kjaer (vlastný), 104. Kane – 30. Damsgaard. Rozhodovali: Makkelie - Steegstra, De Vries (všetci Hol.), ŽK: Maguire - Wass

Anglicko: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Phillips, Rice (95. Henderson) – Saka (69. Grealish, 106. Trippier), Mount (95. Foden), Sterling – Kane

Dánsko: Schmeichel - Christensen (79. Andersen), Kjaer, Vestergaard (105. Wind) – Stryger (67. Wass), Höjbjerg, Delaney (88. Jensen), Maehle – Braithwaite, Dolberg (67. Nörgaard), Damsgaard (67. Poulsen)





Angličania si hneď v úvode vypýtali faul a zdalo sa, že prekvapia Dánov úvodným tlakom. Ten však neprišiel a hra bola vyrovnaná. V 15. minúte urobil chybu Kalvin Phillips, o loptu ho obral Höjbjerg, no jeho strela mierila do miest, kde zasiahol Pickford. Ten následne zle rozohral, no Dáni túto chybu nepotrestali. O desať minút neskôr vypálil z hranice šestnástky Damsgaard, jeho technický pokus však tesne minul bránku. V 30. minúte si však ten istý hráč postavil loptu k priamemu kopu zhruba z 20 metrov a Pickford na jeho výstavnú strelu nestačil. O osem minút neskôr mohol vyrovnať Sterling po prihrávke Kanea, ale anglický útočník napálil loptu len do Schmeichela. Už o pár sekúnd Kane perfektnou prihrávkou našiel Saku, ten vyslal pred bránku center na Sterlinga a loptu si v sklze vrazil do vlastnej bránky dánsky kapitán Kjaer.



Prvú šancu druhého polčasu mal Dolberg, jeho tvrdú ranu anglický brankár vyrazil. Odpoveď Angličanov prišla v 55. minúte, keď po faule Maehleho na Kanea odcentroval Mount, skvele našiel Maguirea, ale famózny zákrok predviedol Schmeichel a vytlačil loptu do strany. Približne od 70. minúty mali výrazne viac z hry Angličania. Dánov zatlačili na vlastnú polovicu, ale chýbalo im viac kreativity a tak sa zápas dostal do predĺženia.



V ňom najskôr nebezpečne zakončil Kane, Schmeichel jeho pokus iba vyrazil pred seba, ale k dorážke sa nik z Angličanov nedostal. Po ďalšom rohovom kope sa Dáni dostali pod tlak, ale zakončenia Grealisha i Sterlinga neboli presné. V 102. minúte prišla rozhodujúca akcia zápasu. Maehle fauloval v šestnástke Sterlinga, rozhodca Makkelie ukázal okamžite na biely bod, situáciu ešte overil VAR. Kane síce na prvý pokus Schmeichela neprekonal, ale v dorážke sa už nepomýlil. Angličania si tak v nedeľu zahrajú po prvý raz v histórii vo finále kontinentálneho šampionátu.