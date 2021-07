Nič nie je nemožné: Prekonal rakovinu, drel ako murár a dotiahol to do Premier League!

Florent Indalecio (23) napísal neuveriteľný príbeh o sile, vytrvalosti a odhodlaní. Môže byť inšpiráciou pre každého!

Nevzdávať sa za žiadnych okolností! Motto, ktoré počúvame z každej strany veľmi často.

Florent Indalecio je futbalista, ktorý ho ale preniesol do reality naplno. Nevzdal sa, hoci mu život pod nohy hodil obrovské prekážky.

Ešte počas hrania na amatérskej úrovni utrpel zranenie kolena. No prišiel šok, keď mu lekári povedali nemilosrdnú správu - v kolene má nádor, futbal si už nezahrá!

Kde by sa iný vzdával, Florent zaťal zuby a ukázal obrovskú silu. Postupne sa dal do formy a skúsil to v akadémii v USA. No koleno opäť robilo problémy, záťaž nevydržalo a nasledoval návrat do Francúzska.

Hral v piatej francúzskej lige a popritom pracoval v továrni. Na jar 2019 prišiel o prácu a tak odpovedal na inzerát, v ktorom hľadali murára.

Odcestoval do austrálskeho Sydney. Napriek tomu, že nemal žiadne skúsenosti s prácou v stavebníctve. Napriek tomu, že nevedel ani slovo po anglicky. Zariskoval.

Cez týždeň tvrdo drel na stavbách a po víkendoch hrával v štvrtej austrálskej divízii. Raz sa mu ozval kamarát Allan Saint-Maximin, hviezda Newcastle United. Pozval ho k sebe, chcel mu pomôcť.

Saint-Maximin sa prihovoril za kamaráta, dohodol mu nejaké tréningy či prípravné zápasy. Indalecio zaujal natoľko, že podpísal s United ročný kontrakt.

Pravidelne nastupuje za rezervný tím Newcastle a vyzerá to tak, že je len otázkou času, kedy dostane šancu ukázať svoje schopnosti aj v Premier League.