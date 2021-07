Montreal už nerozhodí ani hurikán: Šialená sezóna, hodnotí tréner Ducharme

Tréner hokejistov Montrealu Canadiens Dominique Ducharme sa len pousmial nad tým, že prílet jeho tímu na stredajší piaty zápas finále play-off zámorskej NHL proti Tampe Bay Lightning môže sprevádzať hurikán, ktorý sa v najbližších dňoch očakáva na západnom pobreží amerického štátu Florida.

Podľa Ducharmea jeho tím v tejto sezóne už prešiel toľkými nástrahami a šialenými situáciami, že hurikán ho nemôže rozhodiť.

"Už to ani nie je prekvapenie. Čokoľvek sa stane, povieme si len, že je to zrejme náš osud. Toto bola šialená sezóna, ale my sme bláznivá partia, preto sme sa dostali až do finále," uviedol Dominique Ducharme na webe NHL.

Montreal bez Tomáša Tatara v zostave si pondelkovým domácim triumfom 3:2 po predlžení vybojoval pokračovanie finálovej série proti Tampe Bay. Hráči Lightning však vedú 3:1 na zápasy a je len málo pravdepodobné, že sa Canadiens podarí otočiť výsledok vo svoj prospech. V celej histórii play-off bojov o Stanleyho pohára iba Toronto proti Detroitu otočilo z 0:3 na 4:3 na zápasy. Bolo to však ešte v roku 1942.

"Táto sezóna bola v mnohých ohľadoch chaotická a hektická. Prešli sme si prakticky všetkým od viacnásobnej nákazy koronavírusom v tíme, cez výmenu trénera až po niektoré skutočne veľmi zlé výsledky, ktoré na nás zanechali stopy. A teraz sa zachraňujeme vo finále a potenciálne čelíme hurikánu," zamyslel sa Corey Perry.

Skúsený 36-ročný útočník Montrealu získal v roku 2007 Stanleyho pohár v drese Anaheimu a vlani vo finále neuspel ako hráč Dallasu práve v sérii proti Tampe Bay. Na otázku, či cíti motiváciu navyše uspieť voči Tampe Bay, odpovedal: "Každý ďalší zápas v sérii je výzva bez ohľadu na meno súpera. Vybojovali sme si pokračovanie v Tampe, preto chceme zvíťaziť a ešte raz sa tam vrátiť. Doma sme si dali šancu a teraz chceme ešte raz naštartovať motory. Sme odolná partia hráčov a nechceme to len tak vzdať. Ak však neuspejeme, nič sa nestane. Je to len hokej. Je to síce naša práca, ale na konci je dôležité, aby sme sa aj dobre zabavili."

Ak Tampa Bay v stredu premení druhý finálový "mečbal" a zopakuje po roku svoj triumf v Stanleyho pohári, Erik Černák sa stane len tretím slovenským hokejistom s viacnásobným zárezom na víťaznom pohári. Trikrát sa držiteľom slávnej hokejovej trofeje stal útočník Marián Hossa, v rokoch 2010, 2013 a 2015 zakaždým triumfoval s tímom Chicago Blackhawks. Dvakrát zdvihol Stanley Cup nad hlavu ďalší útočník Tomáš Kopecký. V roku 2008 to bolo s tímom Detroit Red Wings a o dva roky neskôr rovnako ako Hossa so Chicagom.