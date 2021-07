Vydarený vstup Slovana do Ligy majstrov: Hviezdou dvojgólový Ratao

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v stredajšom domácom úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov nad Shamrockom Rovers 2:0.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

O triumfe nad írskym majstrom rozhodol dvoma gólmi Rafael Ratao. Odveta sa odohrá v utorok 13. júla o 21.00 SELČ v Dubline.



Víťaz tohto dvojzápasu sa v druhom kvalifikačnom kole stretne so švajčiarskym majstrom Young Boys Bern, zápasy tejto fázy sú na programe 20. alebo 21. júla a 27. alebo 28. júla.



ŠK Slovan Bratislava - Shamrock Rovers 2:0 (1:0)

Góly: 28. a 47. Ratao. Rozhodovali: Gishamer - Weiss, Sabanovič (všetci Rak.), ŽK: Kankava - Finn, 500 divákov.

Slovan: Chovan - Medveděv, Kashia, Božikov, De Marco - Kankava (73. Zmrhal), De Kamps – Ratao (90.+1 Strelec), Rabiu (90.+1 Lichý), Čavrič (73. Hrnčár) – Henty (63. Weiss ml.)

Shamrock: Mannus - Hoare, Lopes, Grace - Gannon (68. Mandroiu), Finn, O’Neill, Scales - Towell (68. Burke), Gaffney, Greene (68. Watts)





Svižný úvod zápasu sľuboval dobrý futbal, na gólovú šancu čakali diváci osem minút. Mali ju hráči Shamrocku, keď sa po centri z ľavej strany dostal do zakončenia Gannon, ale netrafil bránku. O pár sekúnd neskôr však Scales natiahol Chovana volejom, brankár Slovana si pripísal prvý ostrejší zákrok. "Belasí" odpovedali akciou Hentyho, domáci útočník vystrelil ľavačkou tvrdo i presne, ale Mannus jeho pokus vytesnil na roh. Slovan mal potom k dispozícii niekoľko štandardiek, ale vysoké lopty do šestnástky hráči írskeho mužstva s prehľadom odvrátili. Neskôr to skúsil po krídle Ratao, dostal sa až pred bankára, ale pri zakončení už bol z uhla. Hneď z nasledujúcej akcie však poslal Slovan do vedenia, keď do šestnástky nacentroval De Marco a krídelník "belasých" sa presadil presnou hlavičkou. Prvý polčas ukončil nevydarený signál domácich po rohovom kope.



Do druhého dejstva vstúpil Slovan výborne, zatlačil súpera na jeho polovici a po kombinačnej akcii išiel do dvojgólového vedenia. Presadil sa opäť Ratao po spolupráci s Čavričom. Domáci boli po prestávke lepší, súpera prevýšili najmä v pohybe, Shamrocku postupne dochádzali vo veľkej horúčave sily. Chovana preveril len Towell, jeho pokus z veľkej vzdialenosti nenarobil brankárovi Slovana problémy. Tréner hostí Bradley potom poslal na ihrisko až trojicu čerstvých futbalistov, ale hráči slovenského majstra mali aj naďalej prevahu. Do konca zápasu ju však už nedokázali zúročiť ďalším gólom. Veľmi blízko mal k nemu striedajúci Weiss ml., ktorý išiel od polovice ihriska sám na brankára, ale nepodarilo sa mu ho prehodiť. Ten istý hráč mal ešte väčšiu šancu v nadstavenom čase, keď ho v šestnástke zastavila obrana Shamrocku nedovolene, ale pokutový kop mu zneškodnil Mannus.