Senzácia na Wimbledone: Poliak po životnom výkone vyradil Federera, vyprevadil ho kanárom

Švajčiarsky tenista Roger Federer neuspel vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

Osemnásobný šampión prehral ako nasadená šestka so štrnástkou "pavúka" Poliakom Hubertom Hurkaczom 3:6, 6:7 (4), 4:6. Federer doplatil na príliš veľké množstvo nevynútených chýb z bekhendu, pokazil aj veľa volejov.



Hneď za stavu 1:2 čelil Federer trom brejkbalom. Všetky odvrátil, no v šiestom geme prišiel o servis a Hurkacz pretavil výhodu brejku v zisk prvého setu. Na začiatku druhého dejstva odskočil Federer na 4:1, Hurkacz však vyrovnal na 4:4 a vynútil si tajbrejk, v ktorom slávil úspech. Za stavu 2:2 spravil Federer dve veľké chyby.



Poliak bol v laufe, v treťom sete si rýchlo vybudoval náskok 4:0 a Federerovi uštedril na trávnatom centri v All England Clube "kanára". Hurkacz získal po životnom výkone najcennejší skalp v kariére a prvýkrát postúpil do semifinále grandslamového turnaja. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazovi súboja medzi Talianom Matteom Berrettinim a Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom.

"Dnes sa mi splnil športový sen. Zdolal som najväčšieho velikána tenisovej histórie na jeho obľúbenom wimbledonskom centri. Nemám slov, ešte mi nejaký čas potrvá, kým si naplno uvedomím, čo som dnes dosiahol. Chcem sa poďakovať divákom, boli fantastickí. Veľká vďaka patrí aj všetkým Poliakom, cítil som podporu celej krajiny. Už sa teším na semifinálový duel, chcem si ho užiť," uviedol Hurkacz v prvom pozápasovom rozhovore.



muži - dvojhra - štvrťfinále:

Hubert Hurkacz (Poľ.-14) - Roger Federer (Švajč.-6) 6:3, 7:6 (4), 6:0