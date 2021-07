Djokovič mieri za vyrovnaním rekordu Federera a Nadala: Prezradil, čo je pre neho najdôležitejšie

Najvyššie nasadený srbský tenista Novak Djokovič sa desiatykrát prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

Päťnásobný šampión zdolal vo štvrťfinále Maďara Mártona Fucsovicsa 6:3, 6:4, 6:4. V dueli o postup do finále nastúpi v piatok proti desiatemu nasadenému Kanaďanovi Denisovi Shapovalovovi, ktorý zvíťazil nad Rusom Karenom Chačanovom po päťsetovej dráme 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4.



Djokovič vstúpil do zápasu s Fucsovicsom impozantným spôsobom a po dvoch brejkoch si vybudoval náskok 5:0. Maďarský daviscupový reprezentant v ďalších minútach znížil na 3:5, no koncovku setu si Djokovič postrážil. O osude druhého dejstva rozhodol Srbov brejk za stavu 4:4. Hneď na začiatku tretieho setu Djokovič opäť prelomil podanie Fucsovicsa a zápas už dotiahol do úspešného konca. Na tráve All England Clubu postúpil už do svojho 41. grandslamového semifinále.



"Na začiatku zápasu som hral veľmi dobre, potom prišli chyby, ale koncovku prvého setu som našťastie zvládol. Chcem pochváliť Mártona, tvrdo bojoval a robil, čo mohol. Postúpil som do 41. grandslamového semifinále, je to úchvatné číslo, ktoré mi dodá ešte väčšie sebavedomie. Zaujímam sa o štatistiky a história je samozrejme veľká inšpirácia. Pre mňa je však najdôležitejšie to, že milujem tento šport celým srdcom. Po prvý raz v sezóne som hral pred plnými tribúnami. Ďakujem divákom, že prišli," uviedol rodák z Belehradu v prvom pozápasovom interview.



Djokovič má vo Wimbledone šancu získať 20. titul z podujatí veľkej štvorky a vyrovnať rekord Švajčiara Rogera Federera a Španiela Rafaela Nadala. "Nole" navyše stále živí nádej na kalendárny Grand Slam, v tomto roku triumfoval na Australian Open i na Roland Garros. Podobný kúsok sa naposledy podaril Austrálčanovi Rodovi Laverovi v roku 1969.



Shapovalov dosiahol vďaka postupu medzi elitné kvarteto životný úspech na grandslamovej pôde, vlani bol vo štvrťfinále US Open. Proti Chačanovovi otočil z 1:2 na sety. V rozhodujúcom dejstve nevyužil za stavu 2:2 tri brejkbaly, no v deviatom geme zobral Rusovi podanie a v ďalšej hre premenil hneď prvý mečbal.



muži - dvojhra - štvrťfinále:

Denis Shapovalov (Kan.-10) - Karen Chačanov (Rus.-25) 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4, Novak Djokovič (Srb.-1) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:3, 6:4, 6:4