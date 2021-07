Saganov posledný kontrakt! Petrov prvý tréner o prestupe do TotalEnergies

Oporou mu bol od úplných začiatkov! Peter Zánický (48) je prvým trénerom cyklistického fenoménu Petra Sagana (31). V kontakte sú spolu do dnešného dňa, teda v časoch búrlivých prestupových šumov z BORA-hansgrohe do druholigového tímu TotalEnergies. A čo vraví na pozadie chystaného transferu?

Zánického sme pri žiadosti o rozhovor oslovili doslova v pravý čas. „Náhodou ste ma zastihli na cyklokempe Petra Sagana. S jedným z trénerov práve pozeráme na telefóne farbu dresov tímu TotalEnergies,“ začal svoje rozprávanie pre Nový Čas Zánický, ktorý tak reagoval na to, čo sa v médiách píše už nejaký čas.

„TotalEnergies je druholigový tím. Peter si uvedomuje, že toto bude jeho posledná zmluva. Kariéru chce ukončiť svojím spôsobom v pohode, ktorú mal vždy od jej začiatku,“ dodal Zánický s tým, že si osobne nevie predstaviť, že by sa Sagan rozlúčil s bratom Jurajom, masérmi či športovými riaditeľmi.

„Z tímov, ktoré mu dávali možnosť mať ľudí pokope, mu zrejme vyšli najlepšie Francúzi, aj keď Peter do francúzskych tímov veľmi ísť nechcel. Oficiálnu správu som však nevidel, ale viem, že aj tento tím je v hre a toto je aj dôvod, prečo sa zrejme rozhodol pre nich,“ uviedol Zánický a jedným dychom pokračoval. „Petrova predstava je jazdiť v pelotóne ešte ďalšie dva-tri roky, takže taký dlhý by mal byť aj kontrakt. Nemyslím si, že by toto rozhodnutie ešte prehodnotil. Ako som povedal, bude to jeho posledná zmluva,“ zopakoval Zánický a zároveň naznačil, že prioritou bude skôr rodina.

„Keď spolu telefonujeme, často sa rozprávame o rodine, o Marlonovi. O tom, kam chodí cyklisticky kempovať. Syn mu rastie, z čoho sa Peťo teší. Dokonca sme sa spolu rozprávali aj o tom, či by mohol Marlon štartovať aj na Detskej Tour Petra Sagana. Keď skončí s cyklistikou, je dosť možné, že sa bude venovať niečomu úplne inému,“ uzavrel Zánický.