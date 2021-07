Nečakaný skon úspešného slovenského trénera († 59): Smrť si ho počkala na dovolenke pri mori!

Smutná správa! Bývalý kapitán hokejového Zvolena a neskôr úspešný tréner Miroslav Chudý († 59) náhle zomrel. Podľa našich informácií mal v utorok skolabovať na dovolenke v Chorvátsku v meste Rabac. Napriek snahe záchranárov sa ho však už nepodarilo oživiť...

Ako hráč zanechal Miroslav Chudý nezmazateľnú stopu v drese Zvolena, kde ako kapitán v sezóne 1996/1997 doviedol tím k historickému postupu do extraligy.

„Veľmi ste ma zaskočili, vôbec som netušil, že Miro zomrel. Je to smutná správa, poznal som ho veľmi dobre. Keď som zo Zvolena ako hráč odchádzal do Fínska, on vtedy prichádzal. Neskôr v klube pôsobil aj na pozícii trénera. Bol to priamy a čestný chlap, ktorý nerád chodil okolo horúcej kaše. Vždy všetko povedal na rovinu, a tým si získal aj hráčov na svoju stranu," zaspomínal si na bývalého hráča a trénera Marián Vávra, ktorý v minulosti aj šéfoval zvolenskému klubu.

Charizmatický kouč, ktorý ešte v tomto ročníku pôsobil na lavičke Michaloviec, Banskej Bystrice, či naposledy Martina, mal prezývku Doktor.

„Túto prezývku dostal preto, lebo bol veľmi inteligentný. Bol múdry, rozvážny a aj preto bol kapitánom. Spomínam si, že po hráčskej kariére začal aj u nás trénovať, spoločne po boku Jána Jaška. Je to veľká škoda, že taký mladý človek odišiel, chcem vyjadriť celej rodine úprimnú sústrasť," vyjadril sa prezident zvolenského klubu Dušan Mráz.

Správa o smrti Chudého zaskočila aj bývalého obrancu Zvolena Rastislava Štorka. „Hrali sme spolu sezónu 1995/1996 v jednej formácii. Ja som bol vtedy mladý, Miro už starší hráč, ale vždy bol veselá kopa," vyjadril sa Štork.

Našiel obeseného Hlinku

Práve nebohý kouč Miroslav Chudý našiel v septembri 2014 obeseného majstra sveta Miroslava Hlinku na balkónovej kľučke. Hlinka bol vtedy asistentom Chudého v Banskej Bystrici, teraz sú už obaja v hokejovom nebi...