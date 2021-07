Vyhral bodovanie obrancov českej extraligy: Slovenský reprezentant opúšťa Třinec

Kariéra slovenského hokejového obrancu Martina Gernáta bude pokračovať vo Švajčiarsku.

Na trojročnej zmluve sa dohodol s HC Lausanne, ktorého dres si obliekal už v ročníku 2017/2018. Klub informoval o staronovej akvizícii na oficiálnej stránke.



Gernát, ktorý reprezentoval Slovensko na tohtoročných MS v Lotyšsku, odohral uplynulé tri sezóny v Třinci, s ktorým získal v rokoch 2019 a 2021 majstrovské tituly. V sezóne 2020/2021 bol so 41 kanadskými bodmi najproduktívnejší obranca českej extraligy. Už krátko po sezóne sa objavili informácie o Gernátovom odchode z Třinca, ktorý na jeho miesto angažoval ďalšieho Slováka Martina Marinčina.



Gernát zamieril do švajčiarskeho klubu, v ktorom odohral v ročníku 2017/2018 sedemnásť zápasov. Okrem slovenského obrancu prišiel do HC Lausanne aj kanadský útočník Phil Varone. "Sme veľmi radi, že do nášho tímu prišli dvaja veľmi kvalitní hráči. Martin bude dôležitá súčasť nášho tímu, poznáme ho z predošlého pôsobenia v našom klube. Phil bude užitočný na oboch stranách klziska," povedal športový manažér HC Lausanne Petr Svoboda.